Dark Frost 之谜：有关意外盛行僵尸网络攻击者的简介

僵尸网络 的目的和动机不计其数。在犯罪世界中，僵尸网络运营者可能会选择将僵尸网络用于从加密货币挖矿到垃圾邮件分发等任何勾当。随着僵尸网络租用服务的兴起，发起分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击 所需的工作量明显减少。现在，只要付钱，任何人都可以选择发起攻击，运营者不会关心攻击的缘由，而攻击所用的应用程序可以很普通，也可以很复杂。

近年来，如果人们希望构建自己的僵尸网络，而不是简单地租用僵尸网络，那么他们会更容易得逞，这对未采取保护措施的受害者构成了重大威胁。尽管在未经设备所有者同意的情况下编排数百台设备来执行任务似乎很有挑战性，但参与这种犯罪可能非常容易。

我们往往认为，僵尸网络运营者都是老练且有组织的罪犯，但随着 AI 代码生成的有效性不断提高，再借助以往得逞的恶意软件种类的源代码，即便对相关知识了解不多的人也能制作自己的恶意软件。这些堪称“简陋”的僵尸网络尽管并不成熟，但却屡次得手，这让问题更加严重。