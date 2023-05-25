O Enigma do Dark Frost: Um perfil de autor de botnet inesperadamente predominante

Botnets atendem a uma infinidade de objetivos e motivações. No mundo do crime, os operadores de botnet podem optar por usar seus botnets para qualquer coisa, desde criptografia até distribuição de spam. Com o aumento dos botnets-for-hire, o nível de esforço necessário para lançar um ataque de negação de serviço distribuída (DDoS) diminuiu significativamente. Agora, qualquer pessoa pode optar por realizar um ataque por qualquer motivo, desde que possa pagar, com aplicações que vão de simples a sofisticadas.

Nos últimos anos, a barra de entrada para aqueles que desejam construir seu próprio botnet, em vez de simplesmente alugar o acesso a um, também diminuiu significativamente, e isso representa uma ameaça significativa para vítimas desprotegidas. Embora orquestrar centenas de dispositivos para executar tarefas sem o consentimento de seus proprietários possa parecer desafiador, a facilidade de se envolver nesse crime pode ser enganosamente simples.

Pensamos em operadores de botnet como criminosos sofisticados e organizados, mas a disponibilidade do código-fonte de cepas de malware anteriormente bem-sucedidas e a geração cada vez mais eficaz de código de IA permite que aqueles com conhecimento mínimo produzam seu próprio malware. Estes botnets "simples" continuam a ser bem-sucedidos, apesar da falta de sofisticação, o que só contribui para o problema.