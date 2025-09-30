악성 IP 주소를 식별해 기업 네트워크를 보안하는 방법

엔터프라이즈 네트워크 트래픽 보안은 기업에 막대한 피해를 입히려는 공격자로부터 기업을 보호하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 방어 전략에서 새로운 잠재적인 악성 대상 IP 탐지는 매우 중요합니다. 잘 모르는 공격은 방어할 수 없습니다.

이전에 확인되지 않은 대상 IP를 탐지하는 기능은 관리자에게 잠재적인 위협에 대한 경고와 인사이트를 제공해주는 강력한 툴입니다.

공격자가 기존의 보안 조치를 우회하기 위해 새로운 IP 주소를 자주 악용하던 사례를 기반으로 이전에 확인되지 않은 대상 IP에 초점을 맞추었으며, 이에 따라 적절히 탐지 노력의 우선순위를 지정하는 것이 중요합니다.

이 블로그 게시물에서는 네트워크 기업 노드에서 접속되는 새로운 대상 IP에 대한 비정상적인 연결을 탐지하는 머신 러닝 방법을 소개합니다. 이 방법을 구축하는 데 연결의 메타데이터를 사용했습니다. 이 접근 방식에서는 Word2Vec 알고리즘을 이용해 대상 IP와 연결된 특징을 표시하고 자동 인코더를 사용하는 최종 단계를 적용합니다.

이 방법은 실제 캠페인에서도 사용되었으며 탐지에도 성공했습니다. 의심스러운 IP 주소는 잠재적으로 명령 및 제어(C2) 서버, 봇넷, 피싱 도메인과 같은 악성 활동에 가담할 수 있기 때문에 빠른 탐지가 알림과 인시던트를 가를 수 있습니다.