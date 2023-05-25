Das Rätsel um Dark Frost: Entwicklerprofil eines überraschend stark verbreiteten Botnets

Botnets dienen unzähligen Zwecken und Zielen. In der kriminellen Welt können Botnet-Betreiber ihre Botnets für verschiedenste Bereiche nutzen: von Cryptomining bis Spam-Verbreitung. Mit der Zunahme gemieteter Botnets ist der Aufwand für DDoS- Angriffe (Distributed Denial of Service) deutlich gesunken. Doch unabhängig vom Grund kann heute einfach jeder einen solchen Angriff durchführen, solange das nötige Kleingeld vorhanden ist – und zwar mit Anwendungen, die von banal bis komplex reichen.

In den letzten Jahren ist die Einstiegshürde für diejenigen, die lieber ein eigenes Botnet aufbauen wollen, anstatt eines zu mieten, deutlich gesunken. Und das stellt eine erhebliche Gefahr für ungeschützte Opfer dar. Es mag sich schwierig anhören, Hunderte von Geräten so zu koordinieren, dass sie ohne die Zustimmung ihrer Besitzer Aufgaben ausführen. Doch in Wahrheit ist es überraschend einfach.

Zwar denken wir bei Botnet-Betreibern eher an raffinierte und organisierte Kriminelle, doch heute können auch Personen mit minimalen Kenntnissen eigene Malware herstellen – dank der Verfügbarkeit des Quellcodes früherer erfolgreicher Malware-Varianten und der zunehmend effektiven KI-Codegenerierung. Diese einfachen Botnets sind trotz ihrer mangelnden Raffinesse erfolgreich, was das Problem noch verschärft.