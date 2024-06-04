점점 더 심각해지는 위협: EMEA SOTI

삼중 갈취를 넘어선 새로운 DNS 공격이 등장했습니다. DNS Water Torture 공격(예컨대, Flooding? HTTP나 UDP Flood?)은 그 이름에 걸맞게 관찰 기간 동안 다른 방법을 압도해, 말 그대로 익사시켰다고 봐도 무방합니다 . 전체 보고서에는 기법별 공격 이벤트 수를 보여주는 멋진 그래프가 있으며, 첫 번째 위치에 DNS Flood가 있습니다.

휴대전화가 서비스를 검색할 때 배터리가 얼마나 빨리 소모되는지 아시나요? 존재하지 않는 도메인에 대한 요청으로 시스템이 폭주할 때 실제로 이런 일이 발생합니다. 하지만 이러한 NXDOMAIN 공격은 배터리만 소모하는 것이 아니라 시스템 전체를 다운시킵니다. 정말 큰 문제입니다. DNS에 대한 공격의 영향은 SOTI 보고서를 인용하자면 “말 그대로 인터넷에서 기업의 존재를 지워버린다”고 할 수 있습니다.

삼중 갈취 공격의 건수는 감소했지만, 헬스케어 분야에서는 트리플 헤더가 여전히 DDoS 벤치에 자리 잡고 있습니다. 데이터 도용과 같이 진행 중인 다른 공격을 모호하게 하기 위한 연막작전이든 피해자가 돈을 지불하도록 하기 위한 방법이든, DDoS는 공격자에게 금전적 이득을 가져다주는 것이 분명합니다.