C'è fermento nell'area: il rapporto SOTI sull'EMEA

Una considerazione molto importante per le organizzazioni dell'EMEA è il nuovo panorama legislativo. Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), con la sua focalizzazione sulla privacy, è stato solo l'inizio. Ora ci stiamo spostando anche verso l'infosicurezza con la nuova direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (NIS2) e con ilDORA (Digital Operational Resilience Act)), tra le altre normative. Entrambe queste nuove leggi offrono importanti linee guida su come migliorare il proprio livello di sicurezza e resilienza. (ehi! Si tratta del modello Zero Trust.

Se siete appassionati di leggi, leggete pure! In caso contrario, se comunque volete sapere cosa contengono queste nuove normative e come influenzeranno il vostro settore, leggete il rapporto SOTI: il nostro team ha già letto e filtrato per voi le nuove normative di conformità. Tutti sono benvenuti.