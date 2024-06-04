Les choses se compliquent :  État des lieux d'Internet EMEA

Vous n'avez pas le temps de tout lire maintenant ? Je vais faire semblant de ne pas le prendre personnellement et vous fournir une liste de ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous le lirez (ce que vous ne manquerez pas de faire, n'est-ce pas ? ).

️ Comparaisons des tendances DDoS propres à la zone EMEA avec les tendances observées dans d'autres régions

⚖️ Directives réglementaires pour les lois à venir sur la cybersécurité

⚔️ Étude de cas d'une véritable entreprise de commerce électronique européenne frappée par une attaque DDoS majeure

Conseils de protection et d'atténuation

Je devrais avoir votre attention, à présent. Poursuivez votre lecture. Vous mourrez d'envie de télécharger le rapport d'ici la fin de cet article.