La situación se complica: informe SOTI de EMEA

Deje a un lado la triple extorsión y haga sitio para los nuevos ataques al sistema de nombres de dominio (DNS). Los ataques al DNS denominados de forma acertada Water Torture (es decir, por inundación, como una inundación HTTP o UDP) ahogaron otros métodos durante el periodo de tiempo observado (así es, "ahogaron", ¿ve lo que pretendo aquí? ). En el informe completo, hay un gráfico muy ingenioso que muestra cuántos eventos de ataque hemos observado por vector, donde los de inundación de DNS ocupan la primera posición.

¿Sabe con qué rapidez se agota la batería del teléfono cuando está buscando un servicio? Eso es lo que sucede cuando un sistema se inunda de solicitudes de dominios inexistentes. Excepto que en lugar de agotar la batería, estos ataques NXDOMAIN apagan todo el sistema. Es terrible. El impacto de un ataque al DNS puede, según el informe SOTI, "borrar literalmente la presencia de una empresa en Internet".

Aunque el número de ataques de triple extorsión ha disminuido, el triple encabezado sigue en el banquillo de los ataques DDoS, especialmente en el sector sanitario. Ya sea una pantalla de humo para ocultar otros esfuerzos en marcha (como el robo de datos) o una forma de garantizar el pago por parte de la víctima, los ataques DDoS ciertamente son rentables para el atacante.