这里的网络安全形势日益严峻：欧洲、中东和非洲地区 SOTI 报告

三重勒索已成过去，新的 DNS 攻击正在上演。恰如其名的 DNS Water Torture 攻击（您知道的，因为：泛洪攻击？类似于 HTTP 或 UDP 泛洪攻击？）在所观察的时间范围内盖过了其他方法。（没错：盖过了其他方法。您看到我做了什么吗？）。在完整报告中，有一张非常漂亮的图表，它向您显示了我们看到的每种攻击媒介的攻击事件数量，其中 DNS 泛洪攻击排在首位。

您知道在用手机搜索服务时电池电量消耗的速度有多快吗？这正是系统被大量对不存在域名的请求淹没时的实际情况。不同之处在于，这些 NXDOMAIN 攻击会导致整个系统关闭，而不是电池电量被耗尽。这很糟糕。引用该 SOTI 报告的说法，攻击对 DNS 的影响可能是“彻底从互联网上将某个公司的存在抹去”。

虽然三重勒索攻击的数量确实有所减少，但三重标头仍然是 DDoS 攻击的备选手段，尤其是在医疗保健领域。虽然它是混淆正在进行的其他攻击操作（例如数据窃取）的烟幕弹或者一种确保受害者支付赎金的方式，DDoS 确实让攻击者物有所值。