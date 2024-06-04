As coisas estão ficando quentes: EMEA SOTI

Não tem tempo para ler tudo agora? Não vou levar pelo lado pessoal. Abaixo segue uma lista do que você pode esperar quando ler o relatório completo .

️ Comparações das tendências de DDoS específicas da EMEA com as tendências em outras regiões geográficas

⚖️ Orientação regulatória para as próximas leis sobre cibersegurança

⚔️ Um estudo de caso de uma empresa europeia de comércio eletrônico que foi atingida por um grande ataque DDoS

Dicas de proteção e mitigação

Aposto que ganhei sua atenção agora. Continue lendo. Até o final do post, você vai querer baixar o relatório.