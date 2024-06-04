地域のトレンド：EMEA SOTI

三重脅迫攻撃では、新たな DNS 攻撃が登場しました。HTTP フラッドや UDP フラッドなどのフラッディングにちなんで DNS 水責め攻撃と呼ばれるこの攻撃は、観測期間中、他の手法による攻撃を圧倒しました。まさに洪水のように、他の攻撃を押しのけたのです。（私の言いたいことがわかりますよね？）レポート全文に目を通すと、攻撃ベクトルごとのイベント数を示した、本当にわかりやすいグラフがあり、それによると DNS フラッドが第 1 位となっています。

サービスを検索しているときにスマートフォンのバッテリーがどれほどのペースで消費されていくか、皆さんはご存知でしょう。まさにそれこそ、存在しないドメインを求めるリクエストがシステムに押し寄せた際に起こることを表しています。そのような NXDOMAIN 攻撃は、バッテリーを消費するのではなく、システム全体をシャットダウンします。これは大変なことです。SOTI レポートを引用すると、DNS への攻撃の影響により、「文字通り、インターネット上での企業のプレゼンスが消え去る可能性があります」。

三重脅迫攻撃の数は減少しましたが、特にヘルスケア業界では依然として DDoS が第 3 の脅迫の手口として使用されています。現在進行中の他の攻撃（データ窃取など）を隠す煙幕としても、被害者に確実に身代金を支払わせるための方法としても、DDoS は攻撃者に金銭的価値をもたらします。