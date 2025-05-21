BadSuccessor: Active Directory에서 dMSA를 악용해 권한 상승

Windows Server 2025에서 Microsoft는 dMSA(delegated Managed Service Account)를 도입했습니다. dMSA는 AD(Active Directory)에서 gMSA(group Managed Service Accounts)의 기능을 확장한 새로운 유형의 서비스 계정입니다. dMSA의 주요 기능 중 하나는 기존의 비관리형 서비스 계정을 dMSA로 원활하게 전환할 수 있다는 점입니다.

Akamai는 AD의 dMSA 작동 방식을 분석하던 중, 예기치 못한 부분을 발견했습니다. 처음에는 이 전환 메커니즘이 깔끔하고 잘 설계된 솔루션처럼 보였지만, 내부 작동 방식에서 이상 징후가 포착되었습니다.

분석을 이어간 결과, 놀라운 권한 상승 경로가 존재함을 확인했습니다. 공격자는 dMSA를 악용해 도메인 내 어떤 주체든 장악할 수 있습니다. 공격자가 이 공격을 수행하기 위해 필요한 것은 도메인 내의 어떤 조직 단위(OU)에 대한 무해한 권한뿐입니다, 이 권한은 감지되지 않고 지나가는 경우가 많습니다.

그리고 가장 중요한 점은 이 공격은 기본 설정 그대로도 작동한다는 것입니다. 즉, 도메인에서 실제로 dMSA를 사용하지 않아도 됩니다. Windows Server 2025 도메인 컨트롤러(DC)가 하나라도 존재하는 도메인이라면, 이 기능이 활성화되어 공격이 가능합니다.

이 블로그에서는 취약점을 어떻게 발견했는지, 공격이 어떻게 이루어지는지, 그리고 이를 탐지하고 차단할 수 있는 방법에 대해 설명합니다.