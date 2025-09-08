En dehors de Docker : les API exposées sont ciblées dans Nouvelles souches de logiciels malveillants.

Plus nos écosystèmes digitaux sont interconnectés, plus les pirates peuvent se cacher et se déplacer lorsqu'ils sont détectés. Lors de la découverte et du signalement d'un nouveau vecteur de menace ou d'une nouvelle souche de logiciel malveillant, il peut ne falloir que quelques heures ou quelques jours pour qu'un acteur de la menace modifie ce logiciel malveillant afin d'éviter à nouveau la détection.

L'équipe Akamai Hunt a découvert une nouvelle campagne active qui cible les API Docker exposées. Cette nouvelle souche semble utiliser des outils analogues à ceux de l'originale, mais peut avoir un objectif final différent, notamment sur la mise en place possible d'un botnet complexe.

Cet article de blog présente les détails techniques, la chaîne d'attaques et les mesures d'atténuation de cette variante de logiciel malveillant.