Quanto mais interconectados nossos ecossistemas digitais se tornam, mais lugares os invasores podem se esconder, inclusive mudando de posição quando são pegos. Quando um novo vetor de ameaça ou variante de malware é descoberto e relatado, pode levar apenas algumas horas ou dias para que um agente malicioso modifique esse malware para, mais uma vez, escapar da detecção.

A equipe do Akamai Hunt descobriu uma nova campanha ativa que tem como alvo APIs Docker expostas. Essa nova variante parece usar ferramentas semelhantes às do original, mas pode ter um objetivo final diferente, incluindo possivelmente configurar a base de um botnet complexo.

Esta publicação do blog mergulhará nos detalhes técnicos, cadeia de ataque e mitigações dessa variante de malware.