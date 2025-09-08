Fuera de su Docker: las API expuestas son el objetivo de la nueva cepa de malware

Cuanto más interconectados estén nuestros ecosistemas digitales, en más lugares se podrán esconder los atacantes, incluso reaccionando cuando los atrapen. Cuando se detecta y se informa de un nuevo vector de amenaza o cepa de malware, es posible que un atacante solo tarde horas o días en modificar dicho malware para volver a evadir la detección.

El equipo de Akamai Hunt descubrió una nueva campaña activa dirigida a las API de Docker expuestas. Esta nueva cepa parece utilizar herramientas similares a las originales, pero puede tener un objetivo final diferente, incluyendo posiblemente la creación de una botnet compleja.

En esta publicación del blog se profundizará en los detalles técnicos, la cadena de ataques y las mitigaciones de esta variante de malware.