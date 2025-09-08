Le API visibili in Docker nel mirino della nuova variante di malware

A giugno 2025, il team addetto all'intelligence sulle minacce di Trend Micro ha segnalato la presenza di un malware che ha preso di mira le API visibili in Docker per rilasciare un cryptominer. Gli autori di questo malware hanno utilizzato Tor anche per nascondere la loro identità.

I criminali hanno guadagnato l'accesso al dominio sfruttando le configurazioni errate delle API in Docker, con cui sono riusciti ad eseguire un nuovo container basato sull'immagine Alpine Docker e ad installare al suo interno il file system dell'host, quindi hanno eseguito un payload con codifica Base64 che ha scaricato una script di shell dannoso da un server .onion con cui hanno le configurazioni SSH sull'host con minacce persistenti.

Il downloader ha anche installato vari strumenti, tra cui masscan e torsocks, insieme alle informazioni di sistema dei beacon sul server C2 (Command and Control) del criminale tramite Tor. In seguito, i criminali hanno scaricato ed eseguito un file binario Zstandard-compressed contenente un miner di criptovalute XMRig.