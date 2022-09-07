2분기, 사이버 테러리스트의 DDoS 공격을 받은 기업 수가 사상 최대를 기록

완전 관리 서비스의 중요성

Prolexic 플랫폼의 고객은 일반적으로 공격 빈도에 따라 초 고위험군 고객과 비정기 표적 고객(중간에는 거의 없음)으로 나뉩니다.

초 고위험군 고객은 끊임없는 공격과 공격 위협을 받고 있습니다. 대부분의 경우 공격이 없는 날이 드뭅니다. 예를 들면, Prolexic에서 공격을 가장 많이 받은 고객사는 작년에 하루 평균 3.1건의 공격을 받았습니다.

반면, 비정기 표적 고객은 일반적으로 분기 또는 반기별로 대규모 DDoS 공격을 경험합니다. 실제로 2022년 2분기에 공격을 받은 비정기 표적 고객사의 소유지의 경우 마지막 주요 DDoS 공격 이후 다시 공격을 받는 날까지의 평균 일수는 106일이었습니다. 2022년 2분기에 공격받은 비정기 표적 고객 소유지 중 전년도에 DDoS 공격을 받지 않은 곳은 단 10%뿐이었습니다.

공격 불규칙성은 조직이 완전 관리 솔루션을 고려해야 하는 많은 이유 중 하나입니다. DDoS 공격은 빈도는 낮지만 큰 충격을 불러일으키는 이벤트로 이에 대비되지 않은 기업에 회복할 수 없는 평판 손상을 입히는 등 극단적인 결과를 초래합니다.



사내 팀에 의존하여 최신 위협을 방어하고 최신 위협에 대처하는 것은 해당 팀이 모든 공격을 차단하고 인시던트 대응 프로세스를 완벽하게 수행하지 않는 한 사실상 불가능합니다.



Prolexic은 전 세계 6개 지역에 있는 225명 이상의 고도로 훈련된 일선 보안 전문가가 상시 제공하는 완전 관리 서비스를 통해 이러한 문제를 해결합니다. 이 전문가들은 DDoS 방어를 최적화하고 고객의 인프라를 보호하기 위해 사전, 공격 중, 사후 방어 공격 검토 및 분석 등을 수행합니다.



새로운 공격 트렌드



공격 대상이 고객 기반 전반으로 계속 확대됨에 따라 이러한 트렌드가 측정 가능한지 알아보기 시작했습니다. 이 연구를 위해 가장 공격을 많이 받은 고객사 소유지의 상위 10%를 초 고위험군으로 정의하고 나머지는 비정기 표적으로 정의했습니다.

결과는 흥미로웠습니다. 2017년에 비정기 표적 고객사 소유지는 전체 공격의 10%를 차지했지만, 2022년에 두 배 이상 증가하여 26.1%를 기록했습니다 (그림 3). 이는 공격자가 적절한 보호가 없는 취약한 지점과 취약한 피해자를 탐색하면서 더 넓은 포획망을 던지고 있음을 나타냅니다. 즉, 가장 뻔한 외부 자산뿐만 아니라 깊은 정찰을 통해서만 발견할 수 있는 신뢰도 높은 인프라를 표적으로 삼기도 합니다.

