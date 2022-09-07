Cyberkriminelle zielen mit DDoS-Angriffen im 2. Quartal auf eine Rekordzahl an Opfern ab

Die Bedeutung eines umfassenden Managed Service

Auf der Prolexic-Plattform gibt es im Allgemeinen zwei Kategorien von Kunden, die nach Angriffshäufigkeit beurteilt werden: Kunden mit extrem hohem Risiko und unregelmäßig anvisierte Kunden (nur wenige dazwischen):

Kunden mit extrem hohem Risiko werden ständig angegriffen und bedroht. Für die meisten kommt es selten vor, dass kein einziger Angriff am Tag erkannt wird. Um das zu verdeutlichen: Kunden mit extrem hohem Risiko wurden im vergangenen Jahr durchschnittlich 3,1 Mal am Tag angegriffen.

Umgekehrt zielen auf unregelmäßig anvisierte Kunden in der Regel vierteljährlich oder halbjährlich große DDoS-Angriffe ab. Für unregelmäßig anvisierte Kundenstandorte waren im 2. Quartal 2022 durchschnittlich 106 Tage seit ihrem letzten großen DDoS-Angriff vergangen. Nur 10 % der unregelmäßig anvisierten Kundenstandorte, die im 2. Quartal 2022 angegriffen wurden, hatten im Vorjahr keine DDoS-Aktivitäten erlebt.

Die Unregelmäßigkeit von Angriffen ist einer der vielen Gründe, warum Unternehmen eine umfassend verwaltete Lösung in Betracht ziehen sollten. DDoS-Angriffe sind ein seltenes Ereignis mit großen Auswirkungen, das für schlecht vorbereitete Unternehmen extreme Folgen nach sich zieht – einschließlich nicht wiederherstellbarer Reputationsschäden.



Es ist praktisch unmöglich, sich auf interne Teams zu verlassen, um die neuesten Bedrohungen abzuwehren und auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn diese Teams nicht routinemäßig Angriffe bekämpfen und ihren Prozess zur Reaktion auf Vorfälle perfektionieren.



Prolexic löst dies mit einem umfassenden Managed Service mit mehr als 225 hochqualifizierten Sicherheitsexperten an sechs globalen Standorten, die rund um die Uhr für die Überprüfung und Analyse von Angriffen vor, während und nach der Risikominderung zur Optimierung der DDoS-Abwehr und zum Schutz der Kundeninfrastruktur zur Verfügung stehen.



Aufkommende Angriffstrends



Da sich die Angriffsziele in unserem Kundenstamm immer weiter ausweiten, wollten wir sehen, ob dieser Trend messbar war. Dafür haben wir die 10 % der am häufigsten angegriffenen Kundenstandorte als extrem risikoreiche Standorte und den Rest als unregelmäßig anvisierte Standorte definiert.

Was wir entdeckten, war faszinierend: Im Jahr 2017 waren nur 10 % aller Angriffe auf unregelmäßig anvisierte Kundenstandorte verteilt, diese Zahl hat sich 2022 jedoch mehr als verdoppelt – auf 26,1 % (Abb. 3). Das deutet darauf hin, dass Angreifer ein breiteres Netz auswerfen und nach Schwachstellen und anfälligen Opfern ohne angemessenen Schutz suchen – sie zielen nicht nur auf die offensichtlichsten extern zugänglichen Ressourcen ab, sondern auch häufig auf wichtige Infrastruktur, die aber nur bei tiefgreifender Untersuchung erkannt werden kann.

