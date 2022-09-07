I cyberterroristi sferrano attacchi DDoS contro un numero record di vittime nel 2° trimestre dell'anno

L'importanza di un servizio completamente gestito

Sono solitamente due le categorie di clienti che utilizzano la piattaforma Prolexic come risulta dalla frequenza degli attacchi: clienti ad altissimo rischio e clienti presi di mira in modo irregolare (con poche variazioni intermedie)

I clienti ad altissimo rischio sono costantemente sotto attacco o a rischio di subire un attacco. Perlopiù, raramente passa un giorno senza che venga registrato un attacco sferrato contro di essi. In questo caso, il cliente Prolexic maggiormente preso di mira l'anno scorso ha registrato in media 3,1 attacchi al giorno.

Al contrario, i clienti presi di mira in modo irregolare , di solito, subiscono un attacco DDoS su larga scala una volta ogni tre-sei mesi. In realtà, per le sedi dei clienti presi di mira in modo irregolare che hanno subito attacchi nel 2° trimestre del 2022, il numero medio di giorni trascorsi tra un attacco DDoS importante e il successivo è stato pari a 106. Solo il 10% delle sedi dei clienti presi di mira in modo irregolare che hanno subito attacchi nel 2° trimestre del 2022 non ha registrato alcuna attività di attacchi DDoS nell'anno precedente.

L'irregolarità degli attacchi è una delle molte ragioni per cui le organizzazioni dovrebbero considerare l'utilizzo di una soluzione completamente gestita. Gli attacchi DDoS sono un evento ad alto impatto che si verifica raramente, ma con estreme conseguenze (tra cui la presenza irreparabile di danni alla reputazione) per le aziende che non sono preparate a fronteggiarli.



Basarsi sui team interni per mitigare e tenersi al corrente sulle ultime minacce è praticamente impossibile se questi team non sono abituati regolarmente a contrastare gli attacchi e a perfezionare i propri processi di risposta agli incidenti.



Prolexic risolve questo problema con un servizio completamente gestito che si avvale di oltre 225 esperti della sicurezza dedicati e altamente competenti, che sono dislocati in sei sedi a livello globale e disponibili 24x7 per fornire un'analisi e un riesame degli attacchi prima, durante e dopo la mitigazione al fine di ottimizzare la mitigazione degli attacchi DDoS e difendere l'infrastruttura dei clienti.



Tendenze degli attacchi emergenti



Man mano che gli obiettivi presi di mira dagli attacchi continuano ad allargarsi tra i nostri clienti, abbiamo deciso di verificare se sia possibile misurare questa tendenza. A tal fine, abbiamo definito il primo 10% delle sedi dei clienti maggiormente presi di mira come clienti ad altissimo rischio e il resto come clienti presi di mira in modo irregolare.

I risultati si sono rivelati interessanti: Nel 2017, le sedi dei clienti presi di mira in modo irregolare rappresentavano solo il 10% di tutti gli attacchi, una percentuale che è più che raddoppiata nel 2022, arrivando al 26,1% (figura 3). Questo risultato indica che i criminali stanno allargando il loro campo d'azione, sondando i punti deboli e le vittime vulnerabili che non presentano un sistema di protezione adeguato e prendendo di mira non solo le risorse che sono destinate in modo più ovvio ad utenti esterni, ma anche, spesso, l'infrastruttura su cui si basano, che, tuttavia, solo un'analisi più approfondita riesce a rivelare.

