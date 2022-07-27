유럽 사상 최대 규모의 DDoS 공격

그 어느 때보다 분산 서비스 거부 (DDoS) 공격 의 리스크가 커졌습니다. 지난 몇 년 동안 조직은 DDoS 탈취, 새로운 위협, 국가 후원 핵티비즘, 위협 환경에서 전례 없는 혁신을 겪어왔습니다.

그리고 공격자들은 무자비한 공세를 보이고 있습니다.

Akamai는 2022년 7월 21일 목요일 Prolexic 플랫폼에서 유럽 고객을 대상으로 한 사상 최대 규모의 DDoS 공격을 탐지하여 대응했습니다. 14시간 동안 전 세계적으로 분산된 공격 트래픽은 853.7Gbps, 659.6Mpps를 기록했습니다. 고객 IP 주소를 대상으로 한 이 공격은 Prolexic 플랫폼에서 지금까지 방어한 가장 큰 글로벌 수평 공격이었습니다.