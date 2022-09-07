Ciberterroristas visam número recorde de vítimas com ataques DDoS no segundo trimestre

A importância de um serviço totalmente gerenciado

Conforme avaliado pela frequência de ataques, há duas categorias de clientes na plataforma Prolexic: clientes de altíssimo risco e clientes irregularmente visados (com um pequeno meio-termo):

Os clientes de altíssimo risco estão sob constante ameaça e ataque. Para a maioria, é raro que se passe um dia sem que ocorra alguma tentativa. Para um melhor contexto, o cliente do Prolexic mais atacado no ano passado teve uma média de 3,1 ataques por dia.

Por outro lado, os clientes irregularmente visados normalmente enfrentam um ataque DDoS em grande escala trimestral ou semestralmente. Com relação aos locais desses clientes atacados no segundo trimestre de 2022, o número médio de dias desde o último grande ataque DDoS foi de 106. Apenas 10% dos locais atacados no segundo trimestre de 2022 não haviam sofrido nenhuma atividade DDoS no ano anterior.

A irregularidade dos ataques é uma das diversas razões pelas quais as organizações devem considerar uma solução totalmente gerenciada. Os ataques DDoS são um evento de baixa frequência e alto impacto que representam consequências extremas para empresas mal preparadas, incluindo danos irrecuperáveis à reputação.



Depender de equipes internas para mitigar e monitorar as ameaças mais recentes é praticamente impossível quando essas equipes não combatem ataques nem aperfeiçoam seu processo de resposta a incidentes com frequência.



O Prolexic resolve isso com um serviço totalmente gerenciado através de mais de 225 especialistas de segurança de linha de frente altamente treinados em seis localizações globais. Eles estão disponíveis 24 horas por dia para avaliação de ataques antes, durante e após a mitigação, além de análise para otimizar a mitigação de DDoS e defender a infraestrutura do cliente.



Novas tendências de ataques



À medida que os alvos de ataque continuam aumentando em toda a nossa base de clientes, decidimos verificar se a tendência era mensurável. Para esse exercício, definimos os principais 10% dos locais de clientes mais atacados como de alto risco e os demais como irregularmente visados.

Descobrimos algo intrigante: em 2017, locais de clientes irregularmente visados correspondiam a apenas 10% de todos os ataques, mas esse número aumentou mais do que a metade em 2022, indo para 26,1% (Figura 3). Isso indica que os adversários estão moldando uma rede mais ampla, sondando os pontos fracos e as vítimas vulneráveis sem proteção adequada, visando não apenas os ativos mais óbvios, mas também a infraestrutura confiável, porém que só pode ser revelada por um reconhecimento mais profundo.

