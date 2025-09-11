X
소프트웨어 개발 수명 주기(SDLC)란?

SDLC는 소프트웨어 개발 수명 주기를 의미합니다. SDLC 방법론이라고도 하는 이 구조화된 접근 방식에 따라 소프트웨어 개발자는 소프트웨어 시스템을 계획, 설계, 개발, 테스트 및 유지 관리합니다. 각 단계마다 고품질 소프트웨어 제품의 성공적인 개발 및 구현에 도움이 되는 활동과 산출물이 있습니다.

수명 주기는 기술에 유용하게 적용되는 은유입니다. 인간과 동물처럼 하드웨어와 소프트웨어도 세상에 등장해 제 역할을 다한 후 사라지면 새로운 세대가 등장하여 그 자리를 대체합니다. 애플리케이션의 경우, 이러한 생애 주기를 일컬어 SDLC(Software Development Lifecycle, 소프트웨어 개발 수명 주기)라고 합니다. SDLC는 문제 조사 및 계획부터 코딩, 배포, 업데이트, 폐기에 이르기까지 여러 단계로 구성된 프로젝트 관리 프레임워크입니다. 이 문서에서는 SDLC의 작동 방식, 구성요소, SDLC 실행에 사용되는 방법론에 대해 알아봅니다.

잠시 시간을 할애하여 서로 관련이 있지만 다른 프로세스인 SDLC와 소프트웨어 제품 수명 주기를 구별해 보겠습니다. 소프트웨어 제품은 시장에 출시된 후, 제품이 결국 시장에서 사라질 때까지 연속적으로 버전 업데이트가 이루어지는 '수명'을 누리게 됩니다. 반면, SDLC는 소프트웨어 개발 및 배포 프로세스를 의미합니다.

소프트웨어 개발 수명 주기의 작동 방식

SDLC는 소프트웨어 개발과 배포부터 폐기까지의 전 수명 주기를 관리하는 과정입니다. 그러나 더 높은 차원에서 보자면 SDLC는 소프트웨어 애플리케이션으로 비즈니스 및 기술 문제를 해결하는 방식이기도 합니다. 그리고 이 프로세스는 가능한 가장 효율적이고 양질의 방법으로 이러한 문제를 이상적으로 해결합니다.

SDLC 프로세스는 기업 전반의 이해관계자를 하나로 모읍니다. 여기에는 소프트웨어 개발자 뿐만 아니라 비즈니스 분석가, 프로젝트 관리자, 사업부 관리자, 테스트 및 품질 보증(QA) 팀, IT 운영도 포함됩니다. 보안팀도 보통 네트워크 및 스토리지 관리자와 마찬가지로 SDLC에 어느 정도 영향을 미칩니다.

SDLC의 단계

Diagram illustrating the stages of the software development lifecycle (SDLC).

SDLC는 일반적으로 7가지 주요 단계로 구성됩니다. 기업에 따라 더 많거나 적을 수 있습니다. 예를 들어, 계획 단계와 요구 사항 단계를 결합한 팀이 있을 수 있습니다.

비즈니스 문제와 기술 문제의 파악은 SDLC의 시작점입니다. 금융 서비스 기업이라면 보다 직관적인 주식 거래 소프트웨어를 원할 수 있습니다. 유통 회사라면 소프트웨어를 통해 창고의 효율성을 높여야 할 수도 있습니다. 해결해야 할 문제가 있다는 사실을 인식하면 SDLC의 7단계를 시작하는 불씨가 지펴집니다.

  1. 계획: 계획 단계의 중요한 부분은 소프트웨어의 기능, 필요한 리소스, 잠재적 리스크 및 프로젝트 일정을 설명하는 SRS(Software Requirements Specification)를 작성하는 것입니다. 이해관계자들이 함께 모여 프로젝트의 범위를 논의하고, 프로젝트 계획을 작성하며, 예산 일정을 수립합니다. 프로젝트에 새로운 개발 툴이나 소프트웨어 라이선스가 필요한 경우 조달이 관여할 수 있습니다. 프로젝트가 예산과 정해진 기간을 맞추려면 이 단계에서 비용을 정확하게 추정하는 것이 중요합니다.
  2. 요구사항 수집: 비즈니스 이해관계자는 비즈니스 분석가 및 기술 전문가와 대화를 나누고 소프트웨어 애플리케이션에 대한 요구사항을 결정합니다. 프로젝트가 기존 시스템을 업데이트하기 위한 것이라면, 대화의 초점은 해당 시스템의 결함과 이를 수정하는 방법에 있습니다. 소프트웨어로 사용자 요구사항을 충족하고 높은 만족도를 달성하기 위해서는 고객의 기대치를 이해하고 해결하는 것이 중요합니다.
  3. 설계 및 프로토타입 제작: 이 단계에서 소프트웨어 개발자는 요구사항을 소프트웨어 설계 계획으로 전환합니다. 이 계획은 애플리케이션 아키텍처를 지정하고 사용할 기술(예: Linux 기반 Java와 MySQL)을 파악합니다. 이 단계에는 기술 설계 외에 API 계획도 포함되어야 합니다. 예를 들어, API가 구축되는 이유와 이것이 비즈니스에 미치는 영향을 이해하는 것이 중요합니다.
  4. 개발: 이 단계에서는 실제 코딩이 이루어집니다. 최신 소프트웨어의 경우 다른 시스템의 데이터와 기능을 제공하는 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)와 코드를 연결하는 작업도 이 프로세스에 포함될 수 있습니다. 개발이 사전 작성된 OSS(오픈 소스 소프트웨어) 코드 구성요소를 내장하는 것을 의미할 수도 있습니다. 이 단계가 끝나면 소프트웨어의 기능적인 측면을 테스트할 수 있도록 준비된 상태여야 합니다. 이러한 부분은 애자일 또는 DevOps 시나리오를 통해 기존 애플리케이션에 점진적으로 추가될 수 있습니다.
  5. 테스트: SDLC의 중요한 단계인 테스트는 코드의 기능 또는 보안 문제를 식별하기 위한 것입니다. 배포 전에 소프트웨어가 모든 사용자 및 비즈니스 요구사항을 충족하는지 확인하는 것이 목표입니다. 테스트 방법으로는 단위 테스트, API 테스트, 통합 테스트, 보안 테스트, 성능 테스트 등이 있습니다. 문제나 버그가 발견되면 해결을 위해 개발자에게 다시 전송됩니다. 
  6. 배포: 테스트와 디버깅을 거친 소프트웨어가 준비되면 프로덕션 서버에 배포됩니다. 이 프로세스에는 패키징과 서버 소프트웨어 및 데이터베이스의 설정 등이 포함됩니다. 이 프로세스는 특히 DevOps 및 CI/CD(지속적인 통합 및 배포) 워크플로우를 통해 자동화되는 경우가 많습니다. 
  7. 운영 및 유지 관리: 소프트웨어가 프로덕션 환경에 배포되고 나면 성능 문제와 보안 취약점을 모니터링해야 합니다. 수요가 너무 많아지면 소프트웨어를 실행하는 서버가 "과열"되어 소프트웨어의 응답 시간이 느려지기도 합니다. IT 운영팀은 이를 인지하고 추가 인스턴스를 가동하여 문제를 해결해야 합니다. 또한 코드에서 또는 서버 운영 체제 및 데이터베이스와 같은 지원 소프트웨어에서 보안 취약점이 발견되면 IT 운영팀은 소프트웨어에 패치를 적용해야 합니다. 이는 꾸준히 모니터링하고 발생하는 문제에 신속하게 대응하는 지속적인 프로세스여야 합니다. 

SDLC의 비공식적인 8번째 단계는 폐기입니다. 소프트웨어는 영원할 수 없습니다. 시간이 지나면서 이해관계자들은 수정해야 할 문제점들을 발견하게 되는데, 이러한 문제는 보통 코드의 새 버전에서 해결됩니다. 아니면 완전히 새로운 대체 애플리케이션을 만들기로 결정할 것입니다. IT 운영팀은 이전 버전을 제거하고 새 버전을 배포해야 합니다. 이것이 진정한 수명 주기이며, 끝 없이 이어집니다.

SDLC 모델

SDLC는 저마다 다른 소프트웨어 개발 방법론을 사용하는 여러 주요 소프트웨어 개발 모델에 맞춰 적응할 수 있습니다. '워터폴'은 가장 오래되고 가장 단순한 방법론입니다. 이 접근 방식에서는 SDLC 단계가 순차적으로 진행되며, 이전 단계가 완료되어야 다음 단계가 시작됩니다. 다시 말해 계획 수립이 시작되었다가 끝나면 요구사항 수집이 시작되고, 이 과정이 끝나야 개발이 시작되는 식으로 진행됩니다.

반면 애자일 소프트웨어 개발 방법론을 기반으로 한 SDLC는 일련의 지속적인 릴리스 주기로 구성됩니다. 주기마다 이전 릴리스에 비해 조금씩 변경됩니다. 이는 반복적이고 순환적으로 이루어지는데, SDLC가 루프 형태로 반복되고 되돌아가는 구조입니다. 이러한 접근 방식을 통해 이해관계자는 프로젝트의 문제를 파악하고 더 심각해지기 전에 해결할 수 있습니다.

'린' 소프트웨어 개발 방법론은 린 제조 원칙을 모방한 SDLC를 만들어 효율적인 작업 프로세스 흐름과 지속적인 개선을 촉진합니다. '반복' SDLC는 피드백과 여러 후속 버전을 통한 신속한 개발과 지속적인 개선을 강조하며, 각 개발 주기마다 앱의 미완성 버전이 배포됩니다. 첫 번째 반복 시에는 요구사항의 작은 하위 집합을 제공하고, 그 이후에 반복할 때마다 더 많은 요구사항을 추가합니다. 최종 반복 단계에 이르면 앱은 모든 요구 사항을 구현하게 됩니다.

'나선형 모델' SDLC는 프로젝트의 고유한 리스크 패턴에 따라 진행되는 개발 프로세스를 제공합니다. 이해관계자는 프로젝트를 평가하고 다른 프로세스 모델에서 통합해야 하는 요소를 결정합니다. 검증 모델이라고도 하는 V자형 모델은 각 개발 단계가 해당하는 테스트 단계와 긴밀하게 연결되어 있어 오류를 조기에 식별할 수 있습니다. 각 인증 단계가 검증 단계와 연결되어 있으므로, 워크플로우를 묘사하는 V자형 플롯이 생성됩니다. 반면 '빅뱅' 모델은 최소한의 계획으로 신속한 개발을 강조하는 리스크가 높은 접근 방식으로, 소규모 프로젝트에 적합합니다.

SDLC는 끊임없이 발전합니다. 새로운 소프트웨어 개발 모드가 등장하면 SDLC에 영향을 미치지만 기본적인 목표는 결코 변하지 않을 것입니다. SDLC는 항상 신뢰할 수 있고 빠르면서도 효율적인 프로세스를 통해 최고 품질의 소프트웨어를 생산하는 것을 목표로 합니다.

SDLC의 애자일 모델 및 반복 개발

애자일 모델은 유연성과 협업, 그리고 반복적인 진행을 강조하며 최신 소프트웨어 개발 프로세스의 초석이 되었습니다. 각 단계를 선형적으로 진행해야 하는 워터폴 모델과 달리, 애자일 모델은 개발팀이 프로젝트를 더 작고 관리 가능한 렌디션(iterations)으로 나누어 수명 주기 전반에 걸쳐 점진적인 개선을 이룰 수 있도록 합니다.

애자일 개발은 피드백과 조정이 빈번하게 이루어지면서 개발자, 테스터, 이해관계자 간의 협업을 촉진합니다. 팀은 짧은 스프린트 단위로 작업하며, 모든 단계에서 요구사항과 코드를 개선합니다. 테스트 단계가 지속적이고 렌디션(iterations) 주기에 직접 통합되므로 취약점을 조기에 탐지하고 애플리케이션 보안을 개선할 수 있습니다.

반면 워터폴 모델은 순차적인 흐름을 따르기 때문에 초기 설계 단계 이후 변경 시 비용과 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 그러나 요구사항이 명확하게 정의된 특정 프로젝트에는 여전히 워터폴 접근 방식이 유리할 수 있습니다. 두 모델을 비교하면 동적 환경에서는 애자일의 적응성이, 정적 환경에서는 워터폴 모델의 예측 가능성이 두드러집니다.

애자일 방법론과 반복 모델을 도입하면 팀에서는 작업의 우선순위를 효과적으로 지정해 품질과 보안을 유지하면서 프로덕션 환경에 신속하게 배포할 수 있습니다. 이 접근 방식은 처음부터 보안을 내장하는 최신 DevSecOps 관행에 부합합니다.

FAQ

SDLC를 따르는 것은 기업에 많은 이점을 가져다줍니다. 궁극적으로 프로젝트 관리 및 제어를 강화해 개발 단계에 구조화된 프레임워크를 제공하고 팀원 간의 커뮤니케이션과 협업을 개선합니다. SDLC는 프로세스를 간소화하여 개발 비용을 절감하고 출시 시간을 단축하는 데 기여합니다. 이러한 접근 방식은 결함이 적은 양질의 소프트웨어를 생산하므로 전반적인 제품의 안정성이 높아집니다.
 

포괄적인 보안을 위해 API 보안을 SDLC 관행에 매끄럽게 통합하는 방안을 고려하세요. SDLC의 구조화된 방법론을 수용하여 소프트웨어 개발을 최적화하면 처음부터 배포까지 효율성, 품질, 성공적인 프로젝트 성과를 얻을 수 있습니다.

프로젝트에 적합한 SDLC 모델을 선택하려면 워터폴, 애자일, 린, 반복, 나선형, V자형 등 다양한 방법론을 평가해야 합니다. 그런 다음 프로젝트 요구사항, 일정, 팀 역학을 평가합니다.
 

예를 들어, 워터폴은 요구사항이 안정적이고 명확히 정의된 프로젝트에 적합한 반면, 애자일은 반복적 개발이 필요한 역동적인 환경에 적합합니다. 린은 효율성과 낭비 제거에 중점을 두고, 반복 모델은 유연성을 허용하며, 나선형은 리스크를 관리하고, V자형은 철저한 테스트를 강조합니다. SDLC 모델을 비교할 때는 성공적인 소프트웨어 제공을 위한 개발 목표 및 팀 역학에 부합하도록 프로젝트의 특성, 규모, 적응성을 고려합니다.

보안을 소프트웨어 개발 수명 주기에 통합하는 것이 중요합니다. DevSecOps 관행에서 보안은 각 SDLC 단계의 필수적인 부분이 됩니다. 자동화된 보안 테스트와 지속적인 위협 모니터링을 통해 개발 초기에 취약점을 탐지합니다.

SDLC를 효과적으로 구축하려면 몇 가지 모범 사례를 따라야 합니다. 철저한 계획은 성공적인 개발을 위한 기틀을 마련합니다. 명확한 요구 사항 수집부터 시작해 탄탄한 기반을 확보하세요. 반복 개발은 최종 제품을 보호하고, 수명 주기 전반에 걸친 지속적인 테스트는 소프트웨어의 품질을 향상시킵니다. 문제를 신속하게 해결하고 팀 간의 협업을 촉진하여 흔히 발생하는 위험을 방지하세요. 
 

포괄적인 접근 방식을 위해 DevSecOps용 API 보안을 SDLC에 통합하면 안전한 개발 환경이 보장됩니다. 이러한 모범 사례를 통합해 개발 프로세스를 최적화하고 양질의 소프트웨어를 제공할 수 있도록 체계적이고 적응성이 뛰어난 SDLC를 구축합니다.

