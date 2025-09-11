소프트웨어 개발 수명 주기(SDLC)란?

SDLC는 저마다 다른 소프트웨어 개발 방법론을 사용하는 여러 주요 소프트웨어 개발 모델에 맞춰 적응할 수 있습니다. '워터폴'은 가장 오래되고 가장 단순한 방법론입니다. 이 접근 방식에서는 SDLC 단계가 순차적으로 진행되며, 이전 단계가 완료되어야 다음 단계가 시작됩니다. 다시 말해 계획 수립이 시작되었다가 끝나면 요구사항 수집이 시작되고, 이 과정이 끝나야 개발이 시작되는 식으로 진행됩니다.

반면 애자일 소프트웨어 개발 방법론을 기반으로 한 SDLC는 일련의 지속적인 릴리스 주기로 구성됩니다. 주기마다 이전 릴리스에 비해 조금씩 변경됩니다. 이는 반복적이고 순환적으로 이루어지는데, SDLC가 루프 형태로 반복되고 되돌아가는 구조입니다. 이러한 접근 방식을 통해 이해관계자는 프로젝트의 문제를 파악하고 더 심각해지기 전에 해결할 수 있습니다.

'린' 소프트웨어 개발 방법론은 린 제조 원칙을 모방한 SDLC를 만들어 효율적인 작업 프로세스 흐름과 지속적인 개선을 촉진합니다. '반복' SDLC는 피드백과 여러 후속 버전을 통한 신속한 개발과 지속적인 개선을 강조하며, 각 개발 주기마다 앱의 미완성 버전이 배포됩니다. 첫 번째 반복 시에는 요구사항의 작은 하위 집합을 제공하고, 그 이후에 반복할 때마다 더 많은 요구사항을 추가합니다. 최종 반복 단계에 이르면 앱은 모든 요구 사항을 구현하게 됩니다.

'나선형 모델' SDLC는 프로젝트의 고유한 리스크 패턴에 따라 진행되는 개발 프로세스를 제공합니다. 이해관계자는 프로젝트를 평가하고 다른 프로세스 모델에서 통합해야 하는 요소를 결정합니다. 검증 모델이라고도 하는 V자형 모델은 각 개발 단계가 해당하는 테스트 단계와 긴밀하게 연결되어 있어 오류를 조기에 식별할 수 있습니다. 각 인증 단계가 검증 단계와 연결되어 있으므로, 워크플로우를 묘사하는 V자형 플롯이 생성됩니다. 반면 '빅뱅' 모델은 최소한의 계획으로 신속한 개발을 강조하는 리스크가 높은 접근 방식으로, 소규모 프로젝트에 적합합니다.

SDLC는 끊임없이 발전합니다. 새로운 소프트웨어 개발 모드가 등장하면 SDLC에 영향을 미치지만 기본적인 목표는 결코 변하지 않을 것입니다. SDLC는 항상 신뢰할 수 있고 빠르면서도 효율적인 프로세스를 통해 최고 품질의 소프트웨어를 생산하는 것을 목표로 합니다.