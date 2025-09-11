O que é SDLC (ciclo de vida de desenvolvimento de software)?

O SDLC pode se adaptar a vários modelos predominantes de desenvolvimento de software, cada um deles alinhado a uma metodologia diferente. A metodologia "cascata" é a mais antiga e simples. Nesse tipo de abordagem, os estágios do ciclo de vida do software (SDLC) ocorrem em sequência, em que um começa depois que o anterior termina. O planejamento começa e termina, depois vem a coleta de requisitos, que começa e termina, acionando o desenvolvimento, e assim por diante.

Em contraste, um SDLC baseado na metodologia de desenvolvimento de software ágil compreende uma série de ciclos de lançamento contínuos. Cada ciclo produz uma pequena alteração incremental sobre a versão anterior. Esse processo é iterativo e cíclico, com o SDLC repetindo e voltando a si mesmo em loops. Essa abordagem permite que as partes interessadas identifiquem problemas em um projeto e os resolvam antes que se agravem.

A metodologia de desenvolvimento de software "enxuta" cria um SDLC que imita princípios de fabricação enxuta, o que incentiva um fluxo eficiente nos processos de trabalho e melhoria contínua. Um SDLC "iterativo" enfatiza o desenvolvimento rápido e o aprimoramento contínuo por meio de feedback e várias versões sucessivas, em que cada ciclo de desenvolvimento resulta na implantação de uma versão incompleta da aplicação. A primeira iteração fornece um pequeno subconjunto dos requisitos. Cada iteração posterior adiciona mais requisitos. Na iteração final, a aplicação incorporará todos os seus requisitos.

Um SDLC de "modelo em espiral" oferece um processo de desenvolvimento orientado pelos padrões de risco distintos de um projeto. As partes interessadas avaliam o projeto e determinam quais elementos dos outros modelos de processo precisam ser incorporados. O modelo em forma de V, também conhecido como modelo de validação, garante que cada fase de desenvolvimento esteja intimamente ligada a uma fase de teste correspondente, identificando, assim, os erros precocemente. Cada fase de verificação é ligada a uma fase de validação, resultando em uma imagem em forma de V para descrever o fluxo de trabalho. Em contraste, o modelo "big bang" é uma abordagem de alto risco que enfatiza o rápido desenvolvimento com planejamento mínimo, adequado para pequenos projetos.

O SDLC nunca para de evoluir. À medida que surgem novos modos de desenvolvimento de software, eles têm um impacto no SDLC. No entanto, as metas subjacentes nunca mudarão. O SDLC está sempre relacionado à produção do software de melhor qualidade em um processo confiável, rápido e eficiente.