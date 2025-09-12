SDLC はいくつかの主要なソフトウェア開発モデルに適応でき、そのそれぞれが異なるソフトウェア開発手法に沿っています。「ウォーターフォール型」の手法は最も古く、最もシンプルです。このアプローチでは、SDLC フローの各段階が順番に行われ、前の段階が完了した後に次の段階が開始されます。計画が始まって完了すると、要件収集が始まり、それが完了すると、開発が始まります。

一方、「アジャイル型」のソフトウェア開発手法に基づく SDLC は、一連の継続的なリリースサイクルで構成されます。各サイクルで、それまでのリリースに小さな変更を段階的に加えていきます。反復的かつ循環的であり、SDLC をループさせて繰り返します。このアプローチにより、関係者はプロジェクト内の問題を特定し、より深刻な問題に発展する前に解決できるようになります。

「リーン型」のソフトウェア開発手法は、作業プロセスの効率的なフローと継続的な改善を促進するリーン生産の原理を模倣した SDLC を生み出します。「反復型」の SDLC は、開発サイクルごとに不完全なバージョンのアプリを展開しながら、フィードバックと複数の後続バージョンを通じて迅速な開発と継続的な改善を行うことに重点を置きます。最初の反復では、ごく一部の要件に適合します。反復するたびに要件が追加されていきます。最後の反復までに、アプリはすべての要件を具体化したものになります。

「スパイラル型」の SDLC は、プロジェクト特有のリスクパターンに基づく開発プロセスを提供します。関係者はプロジェクトを評価し、他のプロセスモデルのどの要素を組み込む必要があるかを判断します。「V 字型」（妥当性確認型とも呼ばれる）は、各開発フェーズを対応するテストフェーズと密接にリンクさせ、エラーを早期に特定します。各検証フェーズが妥当性確認フェーズにリンクしており、ワークフローの概略が V 字で表現されます。対照的に、「ビッグバン型」は最小限の計画で迅速な開発を行うことに重点を置いたハイリスクのアプローチであり、小規模なプロジェクトに適しています。

SDLC の進化は止まりません。新たなソフトウェア開発形態が出現すると、SDLC に影響を与えることになります。しかし、根本的な目標は決して変わりません。SDLC は常に、信頼性の高い、高速かつ効率的なプロセスで、最高品質のソフトウェアを作成することを目指します。