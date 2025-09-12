¿Cuál es el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC)?

El SDLC puede adaptarse a varios modelos de desarrollo de software predominantes, cada uno de los cuales se alinea con una metodología de desarrollo de software diferente. La metodología "en cascada" es la más antigua y sencilla. En este enfoque, las etapas del SDLC fluyen en secuencia, en la que cada una comienza una vez que la anterior finaliza. La planificación comienza, termina y da paso a la recopilación de requisitos, que a su vez comienza y termina, lo que activa el desarrollo, etc.

Por el contrario, un SDLC basado en la metodología ágil de desarrollo de software comprende una serie de ciclos de lanzamiento continuos. Cada ciclo produce un pequeño cambio incremental con respecto a la versión anterior. Es iterativo y cíclico, ya que el SDLC se repite y vuelve a sí mismo en bucles. Este enfoque permite a las partes interesadas identificar los problemas de un proyecto y resolverlos antes de que evolucionen y se conviertan en problemas más graves.

La metodología de desarrollo de software "lean" crea un SDLC que imita los principios de fabricación "lean", lo que fomenta un flujo eficiente en los procesos de trabajo y una mejora continua. Un SDLC "iterativo" hace hincapié en el desarrollo rápido y la mejora continua a través de comentarios y varias versiones sucesivas, donde cada ciclo de desarrollo provoca la implementación de una versión incompleta de la aplicación. La primera iteración ofrece un pequeño subconjunto de los requisitos. Cada iteración posterior añade más requisitos. En la iteración final, la aplicación incorporará todos los requisitos.

Un SDLC de "modelo en espiral" ofrece un proceso de desarrollo impulsado por los patrones de riesgo distintivos de un proyecto. Las partes interesadas evalúan el proyecto y determinan qué elementos de los otros modelos de proceso deben incorporarse. El modelo en forma de v, también conocido como modelo de validación, garantiza que cada fase de desarrollo esté estrechamente vinculada a una fase de prueba correspondiente, lo que permite identificar los errores de forma temprana. Cada fase de verificación está vinculada a una fase de validación, lo que da como resultado un gráfico en forma de v para describir el flujo de trabajo. En contraste, el modelo "big bang" es un enfoque de alto riesgo que enfatiza el desarrollo rápido con una planificación mínima, adecuado para proyectos pequeños.

El SDLC nunca deja de evolucionar. A medida que surjan nuevos modos de desarrollo de software, tendrán un impacto en el SDLC. Sin embargo, los objetivos subyacentes nunca cambiarán. El SDLC siempre trata de producir el software de mejor calidad en un proceso fiable, rápido y eficiente.