Che cos'è il ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC)?

Il ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC) è un approccio strutturato, spesso definito metodologia SDLC, che viene seguito dagli sviluppatori di software per pianificare, progettare, sviluppare, eseguire test e gestire i sistemi software. Ogni fase presenta una propria serie di attività e obiettivi che aiutano a garantire lo sviluppo e l'implementazione di prodotti software di alta qualità.

Il ciclo della vita è una metafora utile da applicare alle tecnologie. Come gli esseri umani e gli animali, i dispositivi hardware e i programmi software nascono, agiscono e terminano il loro ciclo di vita, ma non prima che una nuova generazione arrivi per prendere il loro posto. Per le applicazioni, si parla di ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC), un sistema di gestione dei progetti che comprende più fasi, dall'indagine dei problemi alla pianificazione fino alla codifica, all'implementazione, all'aggiornamento e al ritiro. Questo articolo descrive il funzionamento dell'SDLC, i suoi componenti e le metodologie utilizzate nella sua esecuzione.

Vale la pena dedicare qualche istante a distinguere l'SDLC dal ciclo di vita del prodotto software, che è un processo correlato, ma diverso. Un prodotto software viene introdotto sul mercato e, se tutto va bene, gode di una "vita" che include l'aggiornamento con versioni successive finché il prodotto non viene ritirato dal mercato. Al contrario, l'SDLC si riferisce al processo di sviluppo e implementazione del software.