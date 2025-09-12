SDLC 是指软件开发生命周期。这是一种结构化方法，通常称为 SDLC 方法，软件开发人员会遵循此方法来规划、设计、开发、测试和维护软件系统。每个阶段都有自己的一组活动和可交付成果，有助于确保成功开发和实施高质量软件产品。

生命周期是一个适用于技术的有用比喻。如同人类和动物一样，硬件和软件也有自己的生命周期：从问世、发挥作用到最终退出舞台。但在每一代产品被淘汰之前，新一代产品早已诞生并取而代之。对于应用程序，生命周期称为软件开发生命周期 (SDLC)。SDLC 是一个项目管理框架，包含从问题调查和规划到编码、部署、更新以及停用的多个阶段。本文将介绍 SDLC 的运作方式、其组成部分以及其执行过程中使用的方法。

我们有必要花点时间来将 SDLC 与软件产品生命周期区分开来，尽管两者相关，但它们是不同的过程。一款软件产品进入市场后，通常会经历一个包含持续版本更新的“生命周期”，直至最终退出市场。而 SDLC 是指软件开发和部署过程。