엣지 네트워크란 무엇일까요?

엣지 네트워크는 고도로 분산된 컴퓨팅 패러다임으로, 컴퓨팅 프리미티브가 일반적인 몇 개 지역이 아닌 네트워크 엣지로 이동해 이를 필요로 하는 사용자와 디바이스에 가깝게 배치됩니다. 그 결과 엣지 네트워크는 지연 시간을 줄이고, 대역폭 요구사항을 최소화하고, 비용을 절감하고, 보안을 강화하고, 사용자 또는 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다.

엣지 네트워크에서 컴퓨터 처리, 스토리지, 네트워킹, 보안 및 기타 기능을 제공하는 리소스는 더 이상 클라우드나 중앙 데이터 센터에 위치하지 않습니다. 대신 데이터를 생성, 처리, 소비하는 사용자 및 디바이스와 지리적으로 더 가까운 네트워크 거점(PoP)에 물리적으로 위치합니다.