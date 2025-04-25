엣지 네트워크란 무엇일까요?

엣지 네트워크의 AI는 데이터가 실제로 생성되는 곳 가까이에서 계산과 분석을 수행할 수 있는 엣지 위치에서 인공 지능 애플리케이션을 실행하는 관행입니다. 결과적으로 AI 애플리케이션은 데이터와 인사이트를 더 빠르게 생성해 사용자가 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
엣지 네트워크는 고도로 분산된 컴퓨팅 패러다임으로, 컴퓨팅 프리미티브가 일반적인 몇 개 지역이 아닌 네트워크 엣지로 이동해 이를 필요로 하는 사용자와 디바이스에 가깝게 배치됩니다. 그 결과 엣지 네트워크는 지연 시간을 줄이고, 대역폭 요구사항을 최소화하고, 비용을 절감하고, 보안을 강화하고, 사용자 또는 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다.
엣지 네트워크에서 컴퓨터 처리, 스토리지, 네트워킹, 보안 및 기타 기능을 제공하는 리소스는 더 이상 클라우드나 중앙 데이터 센터에 위치하지 않습니다. 대신 데이터를 생성, 처리, 소비하는 사용자 및 디바이스와 지리적으로 더 가까운 네트워크 거점(PoP)에 물리적으로 위치합니다.
엣지 네트워크가 필요한 이유는 무엇일까요?
엣지 네트워크는 디지털 혁신의 일환으로, 데이터의 급증에 대응하는 수단입니다. 최신 컴퓨팅 환경에서는 많은 애플리케이션과 사용 사례가 데이터 집약적이고 지연 시간에 민감합니다. 미디어 스트리밍, 자율 주행 차량, 환자의 바이탈을 모니터링하는 헬스케어 디바이스, 교통 흐름을 제어하는 스마트 시티 솔루션, 산업 제조 프로세스를 제어하는 IoT 디바이스와 같은 서비스는 모두 고성능, 초저지연, 강력한 보안을 제공하는 네트워크가 필요합니다. 엣지 네트워크는 컴퓨팅 기능을 중앙 집중식 데이터 센터와 클라우드 환경으로부터 멀리 이동하고 이러한 프로세스가 데이터가 생성되고 소비되는 위치와 더 가까운 네트워크의 엣지에서 수행되도록 함으로써 이를 가능하게 합니다.
엣지 네트워크의 구성요소는 무엇일까요?
엣지 네트워크는 컴퓨팅을 분산하고, 이러한 기능이 필요한 최종 사용자 및 디바이스와 더 가까운 곳에서 처리, 스토리지, 네트워킹, 보안을 수행할 수 있도록 고도로 분산된 엣지 서버 컬렉션을 포함합니다. 엣지 네트워크 인프라에는 다양한 기술이 포함됩니다.
- 네트워크의 경계에 위치한 전용 지점 라우터와 네트워크 엣지 라우터는 동적 또는 정적 라우팅 기능을 사용해 내부 및 외부 네트워크 간에 데이터를 이동시킵니다.
- 네트워크 스위치는 컴퓨터 네트워크 내의 디바이스를 연결하고 네트워크 코어의 디바이스에 연결하지 않고도 디바이스가 리소스를 공유할 수 있도록 합니다.
- 광역 네트워크(WAN)는 주로 소프트웨어 정의 WAN(SD-WAN) 인프라를 통해 로컬 영역 네트워크(LAN)를 연결합니다.
- 방화벽은 네트워크에 들어오고 나갈 때 데이터를 검사하고 관리해 광범위한 위협으로부터 엣지 네트워크를 보호합니다.
- 통합 접속 디바이스는 다양한 종류의 데이터를 공통 포맷으로 변환해 통신을 간소화하고 엣지에서의 전송 효율성을 개선합니다.
엣지 네트워크의 장점은 무엇일까요?
엣지 네트워크는 트래픽과 워크로드를 가까운 리소스로 지능적이고 효율적으로 라우팅함으로써 다양한 운영 이점을 제공합니다.
- 더 빠른 속도와 지연 시간 단축. 엣지 네트워크는 엣지 위치에서 데이터를 처리하고 제공함으로써 응답 시간 단축, 트랜잭션 속도 향상, 사용자 경험 개선, 실시간 애플리케이션에 대한 더욱 안정적인 성능을 제공합니다.
- 대역폭 비용 절감. 기업은 네트워크를 통해 클라우드 서버로 전송되는 데이터의 양을 줄임으로써 대역폭 조달 및 대량의 데이터 저장 비용을 크게 최소화할 수 있습니다.
- 보안 강화. 엣지 네트워크는 데이터가 생성되고 소비되는 위치와 가까운 곳에서 데이터를 처리하고 인터넷을 통한 개인 데이터의 전송을 제한함으로써 민감한 정보의 노출을 최소화합니다.
- 민첩성 향상. 수백 또는 수천 대의 엣지 서버를 보유한 엣지 네트워크는 병목 현상 또는 네트워크 연결 문제를 우회해 워크로드를 최적의 위치로 라우팅함으로써 성능, 민첩성, 확장성을 개선할 수 있습니다.
- 데이터 주권 개선. 전 세계에 위치한 디바이스와 클라우드 서버 간에 데이터를 이동하면 여러 국가의 데이터 주권법에 문제가 발생합니다. 데이터가 소비되는 위치와 가까운 곳에서 처리되고 저장될 수 있도록 하면 기업은 유럽 연합의 GDPR과 같은 규정을 보다 쉽게 준수할 수 있습니다.
엣지 네트워크의 사용 사례에는 어떤 것이 있을까요?
엣지 네트워크의 일반적인 사용 사례는 다음과 같습니다.
- 헬스케어. 엣지 서버에서 환자로부터 수집된 방대한 양의 데이터를 처리함으로써 사물 인터넷(IoT) 디바이스 및 센서와 같은 의료 장비는 의료진에게 실시간 데이터와 애널리틱스를 제공해 생명을 구하고 헬스케어 성과를 개선할 수 있습니다.
- 운송. 자율 주행 차량은 대량의 데이터를 생성하며, 이를 네트워크 엣지에서 실시간으로 처리해 차량을 안전하고 효율적으로 목적지로 안내합니다.
- 리테일. 리테일 기업은 엣지 네트워크를 통해 판매, 재고, 공급망 추적, 감시에서 발생하는 대량의 데이터를 관리하고 분석합니다.
- 제조. 산업 제조업체는 엣지 컴퓨팅을 사용해 자동화, 머신 러닝, 실시간 애널리틱스에 의존하는 애플리케이션을 구동해 생산 프로세스를 보다 안전하고 효율적으로 만듭니다.
엣지 네트워크와 CDN의 차이점은 무엇일까요?
대부분의 엣지 네트워크는 초고속 데이터 처리에 대한 실시간 요구사항을 지원하거나 엣지에서 보안 기능을 제공해 환경을 보호하도록 설계되었습니다. 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)는 주로 콘텐츠를 캐싱하고 가까운 위치의 사용자에게 제공해 더 높은 성능과 더 나은 사용자 경험을 제공하도록 설계된 엣지 네트워크의 한 종류입니다. CDN은 일반적으로 다른 엣지 네트워크가 제공하는 집약적인 데이터 처리 기능을 제공하지 않습니다.
엣지 네트워크 보안이란 무엇일까요?
엣지 네트워크를 보호하려면 다중 보안 레이어와 포괄적인 솔루션이 필요합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
- 제로 트러스트 프레임워크. 제로 트러스트 접근 방식은 모든 사용자, 디바이스, 애플리케이션이 리소스에 대한 접속 요청에 대해 인증 및 검증을 거쳐야 하기 때문에 유출 가능성을 최소화하고 성공적인 사이버 공격의 범위를 제한합니다.
- 웹 애플리케이션 방화벽(WAF). 보안팀은 엣지에서 네트워킹의 WAF를 사용해 분산 서비스 거부(DDoS) 공격, SQL 인젝션, 크로스 사이트 스크립팅, 원격 파일 인클루전, 쿠키 중독 등 다양한 사이버 공격을 방어할 수 있습니다.
- 데이터 암호화. 엣지에서 처리되고 저장된 민감한 데이터를 암호화하면 데이터가 의도치 않게 노출되거나 악의적으로 유출될 때 피해를 최소화할 수 있습니다.
- 침입 탐지. 침입 방지 시스템(IPS)과 침입 탐지 시스템(IDS)은 네트워크 트래픽을 모니터링하고, 의심스러운 활동을 분석하고, 보안팀에 잠재적인 위협을 알립니다.
- 강력한 접속 제어. 엣지 네트워크는 특정 사용자에 대한 접속을 엄격하게 제한하고 사용자가 다양한 IT 자산에 접속할 수 있는 능력을 제한하는 우수한 접속 제어에 의존합니다. 접속 제어 솔루션은 최소 권한 원칙에 따라 작동해야 하며, 사용자가 특정 시점에 특정 작업을 완료하는 데 필요한 리소스에만 접속할 수 있도록 허용합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
클라우드 컴퓨팅은 중앙 집중식 가상화를 통해 리소스 풀을 생성해 온디맨드 방식으로 접속할 수 있는 클라우드 서비스를 제공합니다. 클라우드 환경을 구성하는 서버는 전 세계 어디에나 위치할 수 있습니다. 엣지 네트워크는 물리적 서버를 네트워크의 엣지에 배치해 사용자와 가까운 곳에 프로세싱 및 스토리지를 제공함으로써 지연 시간을 줄이고, 보안을 강화하고, 성능을 향상시킵니다.
클라우드 엣지 네트워크는 클라우드 컴퓨팅 리소스를 네트워크의 엣지로 가져와 가상화된 리소스에 대한 온디맨드 접속의 유연성과 엣지 컴퓨팅의 근접성을 결합합니다.
서버리스 프레임워크는 기본 인프라를 구성하는 서버를 설정, 유지 관리 또는 업그레이드할 필요 없이 DevOps팀과 기업이 개발 환경에서 코드를 구축하고 실행할 수 있도록 하는 컴퓨팅 패러다임입니다. 엣지 네트워크에서 서버리스를 실행하면 지연 시간이 줄어들고 서버리스 기능의 성능이 향상됩니다.
