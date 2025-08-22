O que é uma rede de edge?

A IA em redes de edge é a prática de executar aplicações de inteligência artificial em locais de edge onde a computação e a análise podem ser feitas próximas de onde os dados são realmente gerados. Como resultado, aplicações de IA conseguem produzir dados e insights mais rapidamente para ajudar usuários a tomarem decisões mais informadas.
Uma rede de edge é um paradigma de computação altamente distribuído em que primitivas de computação são movidas para a edge da rede, e não apenas para um punhado de regiões típicas, próximas aos usuários e dispositivos que precisam delas. Como resultado, redes de edge podem reduzir latência, minimizar necessidades de largura de banda, reduzir custos, melhorar a segurança e aprimorar experiências de usuários ou clientes.
Em uma rede de edge, os recursos que fornecem processamento de computador, armazenamento, rede, segurança e outras funções não residem mais na nuvem ou em data centers centrais. Em vez disso, estão fisicamente localizados em pontos de presença (PoPs) que são geograficamente mais próximos dos usuários e dispositivos que produzem, processam e consomem dados.
Por que as redes de edge são necessárias?
As redes de edge são uma resposta ao enorme crescimento de dados que fazem parte da transformação digital. Em ambientes modernos de computação, muitas aplicações e casos de uso são altamente intensivos em dados e sensíveis à latência. Serviços como mídia de streaming, veículos autônomos, dispositivos de saúde que monitoram sinais vitais de pacientes, soluções de cidades inteligentes para direcionar o tráfego e dispositivos IoT que controlam processos industriais de manufatura exigem uma rede que ofereça alto desempenho, latência ultrabaixa e a segurança mais forte. As redes de edge tornam isso possível ao mover funções de computação para longe de data centers centralizados e ambientes de nuvem, permitindo que esses processos ocorram na edge da rede, mais próximos de onde os dados são criados e consumidos.
Quais são os elementos de uma rede de edge?
As redes de edge envolvem uma coleção altamente distribuída de servidores de edge para descentralizar a computação e permitir que processamento, armazenamento, rede e segurança ocorram mais próximos dos usuários finais e dispositivos que precisam dessas funções. A infraestrutura de rede de edge inclui uma variedade de tecnologias.
- Roteadores de filial especializados e roteadores de edge de rede localizados no limite das redes usam recursos de roteamento dinâmico ou estático para mover dados entre redes internas e externas.
- Os switches de rede conectam dispositivos dentro de uma rede de computadores e permitem que dispositivos compartilhem recursos sem precisar se conectar a dispositivos no núcleo da rede.
- Uma rede de longa distância (WAN) conecta redes locais (LANs), frequentemente por meio de uma infraestrutura de WAN definida por software (SD-WAN).
- Os firewalls inspecionam e gerenciam dados conforme eles entram e saem da rede, defendendo a rede de edge contra uma ampla variedade de ameaças.
- Os dispositivos de acesso integrados transformam diferentes tipos de dados em um formato comum para simplificar as comunicações e melhorar a eficiência da transmissão na edge.
Quais são os benefícios de uma rede de edge?
Ao rotear de forma inteligente e eficiente o tráfego e os workloads para recursos próximos, redes de edge oferecem uma variedade de benefícios operacionais.
- Velocidade mais rápida e latência reduzida. Ao processar e fornecer dados a partir de locais de edge, uma rede de edge permite tempos de resposta mais rápidos, transações mais ágeis, melhores experiências para usuários e desempenho mais confiável para aplicações em tempo real.
- Custos de largura de banda reduzidos. Ao reduzir a quantidade de dados enviados pela rede para servidores em nuvem, as organizações podem minimizar significativamente o custo de aquisição de largura de banda e de armazenamento de grandes volumes de dados.
- Mais segurança. As redes de edge minimizam a exposição de dados confidenciais ao processar dados mais próximos de onde são criados e consumidos, e ao limitar a transmissão de dados pessoais pela Internet.
- Mais agilidade. Com centenas ou milhares de servidores de edge, redes de edge podem otimizar cargas de trabalho roteando-as para locais ideais, contornando gargalos ou problemas de conectividade de rede, para melhorar desempenho, agilidade e escalabilidade.
- Melhor soberania de dados. Mover dados entre dispositivos e servidores em nuvem localizados ao redor do mundo cria problemas com leis de soberania de dados em vários países. Ao permitir que os dados sejam processados e armazenados próximos de onde são consumidos, as organizações podem cumprir mais facilmente regulamentos como o GDPR da União Europeia.
Quais são os casos de uso de uma rede de edge?
Casos de uso comuns para redes de edge incluem:
- Área da saúde. Ao processar a enorme quantidade de dados coletados de pacientes em servidores de edge, equipamentos médicos como dispositivos Internet das coisas (IoT) e sensores podem fornecer aos médicos dados e análises em tempo real que ajudam a salvar vidas e melhorar os resultados em saúde.
- Transporte. Os veículos autônomos produzem grandes quantidades de dados que devem ser processados na edge da rede em tempo real para guiar os veículos de forma segura e eficiente até o destino.
- Varejo. As empresas de varejo dependem de redes de edge para gerenciar e analisar grandes volumes de dados de vendas, inventário, rastreamento da cadeia de suprimentos e vigilância.
- Fabricação. Os fabricantes industriais usam edge computing para alimentar aplicações que dependem de automação, aprendizado de máquina e análises em tempo real que tornam os processos de produção mais seguros e eficientes.
Qual é a diferença entre uma rede de edge e uma CDN?
A maioria das redes de edge é projetada para dar suporte a necessidades em tempo real de processamento ultrarrápido de dados ou para proteger ambientes ao fornecer funções de segurança na edge. Uma CDN (rede de entrega de conteúdo) é um tipo de rede de edge projetada principalmente para armazenar em cache conteúdo e entregá-lo a usuários a partir de locais próximos, proporcionando maior desempenho e melhores experiências para os usuários. As CDNs normalmente não fornecem o tipo de funções intensivas de processamento de dados que outras redes de edge oferecem.
O que é segurança de rede de edge?
Proteger uma rede de edge exige várias camadas de segurança e soluções abrangentes que incluem:
- Uma estrutura Zero Trust. Uma abordagem Zero Trust para segurança exige que todos os usuários, dispositivos e aplicações sejam autenticados e validados a cada solicitação de acesso a recursos, minimizando o potencial de violações e limitando o alcance de qualquer ciberataque bem-sucedido.
- Um firewall de aplicações web (WAF). As equipes de segurança podem confiar em um WAF em redes na edge para proteger contra uma ampla variedade de ciberataques, incluindo ataques de negação de serviço distribuída (DDoS), injeção de SQL, cross-site scripting, inclusão remota de arquivos e manipulação de cookies.
- Criptografia de dados. Criptografar dados confidenciais processados e armazenados na edge minimiza danos quando dados são inadvertidamente expostos ou vazados de forma maliciosa.
- Detecção de invasões. Os sistemas de prevenção de invasão (IPS) e os sistemas de detecção de invasão (IDS) monitoram tráfego de rede, analisam atividades suspeitas e alertam equipes de segurança sobre potenciais ameaças.
- Controle de acesso rigoroso. As redes de edge dependem de controles de acesso superiores que limitam estritamente o acesso a certos usuários e limitam a capacidade desses usuários de acessar diversos ativos de TI. As soluções de controle de acesso devem operar com o princípio do menor privilégio, permitindo que usuários acessem apenas os recursos necessários para concluir tarefas específicas em determinado momento.
Perguntas frequentes (FAQ)
A computação em nuvem depende de virtualização centralizada para criar um pool de recursos, fornecendo serviços de nuvem que podem ser acessados sob demanda. Os servidores que compõem ambientes de nuvem podem residir em qualquer lugar do mundo. As redes de edge posicionam servidores físicos na edge de uma rede para fornecer processamento e armazenamento mais próximos aos usuários, reduzindo latência, melhorando a segurança e aprimorando o desempenho.
Uma rede de edge em nuvem traz recursos de computação em nuvem para a edge da rede, combinando a flexibilidade do acesso sob demanda a recursos virtualizados com a proximidade da edge computing.
As estruturas sem servidor são um paradigma de computação que permitem que equipes de DevOps e organizações construam e executem código em um ambiente de desenvolvimento sem precisar configurar, manter ou atualizar os servidores que compõem a infraestrutura subjacente. Executar sem servidor em redes de edge reduz a latência e melhora o desempenho das funções sem servidor.
