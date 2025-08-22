O que é uma rede de edge?

Uma rede de edge é um paradigma de computação altamente distribuído em que primitivas de computação são movidas para a edge da rede, e não apenas para um punhado de regiões típicas, próximas aos usuários e dispositivos que precisam delas. Como resultado, redes de edge podem reduzir latência, minimizar necessidades de largura de banda, reduzir custos, melhorar a segurança e aprimorar experiências de usuários ou clientes.

Em uma rede de edge, os recursos que fornecem processamento de computador, armazenamento, rede, segurança e outras funções não residem mais na nuvem ou em data centers centrais. Em vez disso, estão fisicamente localizados em pontos de presença (PoPs) que são geograficamente mais próximos dos usuários e dispositivos que produzem, processam e consomem dados.