Was ist ein Edge-Netzwerk?

Ein Edge-Netzwerk ist ein stark dezentrales Computing-Paradigma, bei dem Computing Primitives nicht nur in die üblichen Regionen, sondern an den Rand des Netzwerks verschoben werden – in die Nähe der Nutzer und Geräte, die sie benötigen. Dadurch können Edge-Netzwerke Latenzen reduzieren, Bandbreitenanforderungen minimieren, Kosten senken, die Sicherheit verbessern und das Nutzer- oder Kundenerlebnis verbessern.

In einem Edge-Netzwerk befinden sich die Ressourcen, die Datenverarbeitung durch Computer, die Speicher, die Netzwerke, die Sicherheitssysteme und andere Funktionen nicht mehr in der Cloud oder in zentralen Rechenzentren. Stattdessen befinden sie sich physisch an Points of Presence (PoPs), die geografisch näher an den Nutzern und Geräten liegen, die Daten erzeugen, verarbeiten und nutzen.