边缘网络是一种高度分布式的计算范式，其中计算原语被移动到网络边缘，而不是仅位于少数几个典型区域中，从而更靠近需要它们的用户和设备。因此，边缘网络可以降低延迟和成本、最大限度地减少带宽需求、提高安全性并增强用户或客户体验。

在边缘网络中，提供计算机处理、存储、网络、安全和其他功能的资源不再驻留在云端或中央数据中心中。而是，它们实际位于入网点 (PoP)，这些入网点在地理位置上更靠近生成、处理和使用数据的用户及设备。