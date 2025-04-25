エッジネットワークとは、コンピューティングプリミティブがネットワークのエッジに移される高度に分散されたコンピューティングパラダイムです。それは、ごく一部の一般的な地域だけでなく、それを必要とするユーザーやデバイスに近い場所です。その結果、エッジネットワークはレイテンシーの軽減、帯域幅ニーズの最小化、コストの削減、セキュリティの向上、ユーザー体験や顧客体験の向上を実現します。

エッジネットワークでは、コンピューターの処理、ストレージ、ネットワーキング、セキュリティなどの機能を提供するリソースは、クラウドや中央のデータセンターに存在しません。その代わりに、データの作成、処理、消費をするユーザーやデバイスに地理的に近い Point of Presence（PoP）に物理的に配置されます。