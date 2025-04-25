‌Qu'est-ce qu'un réseau en bordure de l'Internet ?

Un réseau en bordure de l'Internet est un paradigme informatique hautement distribué dans lequel les primitives de calcul sont déplacées en bordure du réseau, et pas seulement dans quelques régions typiques, à proximité des utilisateurs et des terminaux qui en ont besoin. Par conséquent, les réseaux en bordure de l'Internet peuvent réduire la latence, minimiser les besoins en bande passante, réduire les coûts, améliorer la sécurité et améliorer l'expérience utilisateur ou client.

Dans un réseau en bordure de l'Internet, les ressources qui assurent le traitement informatique, le stockage, la mise en réseau, la sécurité et d'autres fonctions ne résident plus dans le cloud ou dans des centres de données centraux. Au lieu de cela, ils sont physiquement situés à des points de présence (POP) géographiquement plus proches des utilisateurs et des terminaux qui produisent, traitent et consomment des données.