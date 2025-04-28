Che cos'è una rete sull'edge?

Le reti sull'edge sono una risposta alla massiccia crescita dei dati che fa parte della trasformazione digitale. Negli ambienti informatici moderni, molte applicazioni e casi di utilizzo sono altamente complessi e sensibili alla latenza. Servizi come streaming media, veicoli a guida autonoma, dispositivi sanitari che monitorano i parametri vitali dei pazienti, soluzioni per città intelligenti concepito allo scopo di indirizzare il traffico e dispositivi IoT che controllano i processi di produzione industriale richiedono tutti una rete in grado di offrire performance elevate, latenza ultra-ridotta e la massima sicurezza. Le reti sull'edge rendono possibile realizzare tutto ciò perché spostano le funzioni di computing dai data center e dagli ambienti cloud centralizzati, consentendo a questi processi di verificarsi sull'edge della rete, più vicino al punto in cui vengono creati e utilizzati i dati.