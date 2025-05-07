¿Qué una red del Edge?

La IA en redes del Edge es la práctica de ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial en ubicaciones en el Edge, donde el procesamiento informático y el análisis se pueden realizar cerca del lugar en el que se generan los datos. Como resultado, las aplicaciones de IA pueden producir datos e información más rápido para ayudar a los usuarios a tomar decisiones más fundamentadas.
Una red del Edge es un paradigma informático altamente distribuido en el que las primitivas informáticas se trasladan al Edge de la red, no solo en las distintas regiones habituales, y se acercan a los usuarios y dispositivos que las necesitan. Como resultado, las redes del Edge pueden reducir la latencia, minimizar las necesidades de ancho de banda, reducir los costes, impulsar la seguridad y mejorar las experiencias de los usuarios o los clientes.
En una red del Edge, los recursos que proporcionan procesamiento, almacenamiento, redes, seguridad y otras funciones informáticas ya no residen en la nube o en centros de datos centralizados. En su lugar, se encuentran físicamente en puntos de presencia (PoP) que están situados geográficamente más cerca de los usuarios y dispositivos que producen, procesan y consumen datos.
¿Por qué se necesitan redes en el Edge?
Las redes del Edge son la respuesta al gigantesco crecimiento de los datos que forma parte de la transformación digital. En los entornos informáticos modernos, muchas aplicaciones y casos de uso utilizan una enorme cantidad de datos y son sensibles a la latencia. Servicios como los medios de streaming, los vehículos autónomos, los dispositivos sanitarios que supervisan las constantes de los pacientes, las soluciones para ciudades inteligentes que dirigen el tráfico y los dispositivos del IoT que controlan los procesos de fabricación industrial requieren una red que ofrezca un alto rendimiento, una latencia ultrabaja y la seguridad más sólida. Las redes del Edge lo hacen posible al trasladar las funciones informáticas lejos de los centros de datos centralizados y los entornos de nube, y facilitar que estos procesos tengan lugar en el Edge de la red, más cerca de donde se crean y consumen los datos.
¿Cuáles son los elementos de una red del Edge?
Las redes del Edge implican una colección altamente distribuida de servidores del Edge para descentralizar la informática y facilitar que el procesamiento, el almacenamiento, las redes y la seguridad se produzcan más cerca de los usuarios finales y los dispositivos que necesitan estas funciones. La infraestructura de red del Edge incluye una gran variedad de tecnologías.
- Los enrutadores especializados de filiales y los enrutadores de redes del Edge ubicados en los límites de las redes utilizan capacidades de enrutamiento dinámico o estático para trasladar los datos entre redes internas y externas.
- Los conmutadores de red conectan dispositivos dentro de una red informática y permiten que los dispositivos compartan recursos sin necesidad de conectarse a dispositivos en el núcleo de la red.
- Una red de área extensa (WAN) conecta redes de área local (LAN), a menudo a través de una infraestructura WAN definida por software (SD-WAN).
- Los firewalls inspeccionan y gestionan los datos a medida que entran y salen de la red, defendiendo así la red en el Edge de una amplia gama de amenazas.
- Los dispositivos de acceso integrados transforman diferentes tipos de datos en un formato común para simplificar las comunicaciones y mejorar la eficiencia de la transmisión en el Edge.
¿Qué ventajas ofrece una red del Edge?
Al dirigir el tráfico y las cargas de trabajo a los recursos cercanos de forma inteligente y eficiente, las redes del Edge brindan una serie de ventajas operativas.
- Mayor velocidad y menor latencia. Al procesar y proporcionar datos de ubicaciones en el Edge, una red en el Edge permite tiempos de respuesta más ágiles, transacciones más rápidas, mejores experiencias para los usuarios y un rendimiento más fiable para las aplicaciones en tiempo real.
- Reducción de costes de ancho de banda. Al reducir la cantidad de datos enviados a través de la red a los servidores en la nube, las organizaciones pueden reducir significativamente el coste de la adquisición de ancho de banda y el almacenamiento de grandes cantidades de datos.
- Seguridad mejorada. Las redes del Edge minimizan la exposición de la información confidencial procesando los datos más cerca de donde se crean y consumen, y limitando la transmisión de datos personales a través de Internet.
- Mayor agilidad. Con cientos o miles de servidores en el Edge, las redes del Edge pueden optimizar las cargas de trabajo dirigiéndolas a ubicaciones óptimas y sorteando los cuellos de botella o los problemas de conectividad de la red, para mejorar el rendimiento, la agilidad y la escalabilidad.
- Mejora de la soberanía de los datos. Trasladar datos entre dispositivos y servidores en la nube ubicados en todo el mundo crea problemas con las leyes de soberanía de datos en diferentes países. Al permitir que los datos se procesen y almacenen cerca de donde se consumen, las organizaciones pueden cumplir normativas como el RGPD de la Unión Europea con más facilidad.
¿Cuáles son los casos de uso para una red del Edge?
Entre los casos de uso más comunes de las redes del Edge se incluyen los siguientes:
- Atención sanitaria. Al procesar las enormes cantidades de datos recopilados de los pacientes en los servidores del Edge, los equipos médicos, como los dispositivos y sensores del Internet de las cosas (IoT), pueden brindar al personal médico datos y análisis en tiempo real que ayudan a salvar vidas y mejorar los resultados sanitarios.
- Transporte. Los vehículos autónomos producen enormes cantidades de datos que deben procesarse en el Edge de la red en tiempo real para guiar a los vehículos de forma segura y eficiente hasta su destino.
- Retail. Las empresas de retail confían en las redes del Edge para gestionar y analizar grandes volúmenes de datos de ventas, inventario, seguimiento de la cadena de suministro y vigilancia.
- Fabricación. Los fabricantes industriales utilizan el edge computing para aplicaciones que dependen de la automatización, el aprendizaje automático y los análisis en tiempo real que hacen que los procesos de producción sean más seguros y eficientes.
¿En qué se diferencia una red del Edge de una CDN?
La mayoría de las redes del Edge están diseñadas para satisfacer en tiempo real las necesidades de procesamiento de datos ultrarrápido o para proteger los entornos mediante la distribución de funciones de seguridad en el Edge. Una CDN (red de distribución de contenido) es un tipo de red del Edge diseñada principalmente para almacenar contenido en caché y ofrecerlo a usuarios de ubicaciones cercanas, lo que proporciona un mayor rendimiento y mejores experiencias de usuario. Las CDN no suelen proporcionar las funciones de procesamiento intensivo de datos que ofrecen otras redes del Edge.
¿Qué es la seguridad de red del Edge?
Proteger una red del Edge requiere varias capas de seguridad y soluciones completas, entre las que se incluyen las siguientes:
- Un marco Zero Trust. Un enfoque de seguridad Zero Trust requiere que todos los usuarios, dispositivos y aplicaciones se autentiquen y validen en cada solicitud de acceso a los recursos, lo que minimiza la posibilidad de filtraciones y limita el alcance de cualquier ciberataque que tenga éxito.
- Un firewall de aplicaciones web (WAF). Los equipos de seguridad pueden confiar en un WAF en las redes del Edge para protegerse contra una amplia variedad de ciberataques, como los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS), la inyección SQL, los scripts entre sitios, la inclusión de archivos remotos y el envenenamiento de cookies.
- Cifrado de datos. El cifrado de los datos confidenciales procesados y almacenados en el Edge minimiza los daños cuando los datos se exponen accidentalmente o se filtran de forma maliciosa.
- Detección de intrusiones. Los sistemas de prevención de intrusiones (IPS) y los sistemas de detección de intrusiones (IDS) supervisan el tráfico de red, analizan las actividades sospechosas y alertan a los equipos de seguridad de posibles amenazas.
- Control de acceso exhaustivo. Las redes del Edge se basan en controles de acceso superiores que limitan estrictamente el acceso a determinados usuarios y la capacidad de dichos usuarios para acceder a diversos activos de TI. Las soluciones de control de acceso deben funcionar con el principio de privilegios mínimos, lo que permite a los usuarios acceder solo a los recursos que necesitan para completar tareas específicas en un momento determinado.
Preguntas frecuentes
El cloud computing se basa en la virtualización centralizada para crear un depósito de recursos, lo que proporciona servicios en la nube a los que se puede acceder bajo demanda. Los servidores que componen los entornos de nube pueden residir en cualquier parte del mundo. Las redes del Edge colocan servidores físicos en el Edge de una red para acercar el procesamiento y el almacenamiento a los usuarios y reducir la latencia, optimizar la seguridad y mejorar el rendimiento.
Una red del Edge de nube lleva los recursos del cloud computing al Edge de la red, combinando la flexibilidad del acceso bajo demanda a recursos virtualizados con la proximidad del edge computing.
Los marcos sin servidor son un paradigma informático que permite a los equipos y organizaciones de DevOps crear y ejecutar código en un entorno de desarrollo sin necesidad de configurar, mantener o actualizar los servidores que componen la infraestructura subyacente. La ejecución sin servidor en redes del Edge reduce la latencia y mejora el rendimiento de las funciones sin servidor.
