¿Qué una red del Edge?

Una red del Edge es un paradigma informático altamente distribuido en el que las primitivas informáticas se trasladan al Edge de la red, no solo en las distintas regiones habituales, y se acercan a los usuarios y dispositivos que las necesitan. Como resultado, las redes del Edge pueden reducir la latencia, minimizar las necesidades de ancho de banda, reducir los costes, impulsar la seguridad y mejorar las experiencias de los usuarios o los clientes.

En una red del Edge, los recursos que proporcionan procesamiento, almacenamiento, redes, seguridad y otras funciones informáticas ya no residen en la nube o en centros de datos centralizados. En su lugar, se encuentran físicamente en puntos de presencia (PoP) que están situados geográficamente más cerca de los usuarios y dispositivos que producen, procesan y consumen datos.