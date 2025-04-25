엣지 서버란 무엇일까요?

엣지 네트워크는 디바이스가 인터넷과 상호 작용하고 데이터를 생산 및 소비하는 위치의 총합이지만, 클라우드는 전 세계 어디서나 서버와 데이터 센터에 위치할 수 있는 가상화된 컴퓨팅 리소스로 구성됩니다.
엣지 서버는 네트워크의 엣지에서 작동해 처리, 스토리지, 네트워킹, 보안 및 기타 컴퓨팅 리소스를 제공하는 서버입니다. 전 세계 모든 곳의 데이터 센터에서 운영되는 클라우드 서버와 달리, 엣지 서버는 사용자와 디바이스가 데이터를 생성하고 소비하는 훨씬 더 많은 위치 또는 '네트워크 거점(PoP)'에서 작동합니다. 여기에는 로컬 컴퓨터, 휴대폰, 사물 인터넷(IoT) 디바이스, 자율 주행 차량, POS 리테일 머신, 다양한 위치에 있는 수천 개의 기타 디바이스가 포함될 수 있습니다. 엣지 서버는 컴퓨터 프로세싱과 스토리지를 이러한 위치와 더 가까운 위치로 이동시켜 지연 시간을 최소화하고, 병목 현상을 줄이고, 비용을 절감하며, 사용자 경험을 개선합니다.
엣지 서버의 종류에는 무엇이 있을까요?
엣지 서버에는 여러 종류가 있으며, 각 종류는 서로 다른 사용 사례에 배포됩니다.
- CDN 엣지 서버는 지역 엣지에 위치하며 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)의 요구사항을 지원합니다. 이러한 엣지 서버는 오리진 서버에 있는 정적 콘텐츠의 버전을 캐싱해 사용자와 더 가까운 위치에서 콘텐츠를 제공할 수 있도록 함으로써 응답 시간을 개선하고 사용자 경험을 향상시킵니다.
- 네트워크 엣지 라우터는 엣지 위치의 소규모 데이터 센터에서 배포되어 컴퓨팅 리소스를 사용자와 더 가까운 곳에 배치해 지연 시간을 최소화합니다.
- 온프레미스 엣지 라우터는 개별 기업 또는 기업 데이터 센터에 위치합니다.
디바이스 엣지 노드 또는 서버는 스마트 머신과 같은 엔드포인트 디바이스 또는 rm 내부에 존재하며, 모니터링 및 애널리틱스와 같은 작업을 위한 엣지 컴퓨팅 을 제공합니다.
엣지 서버의 장점은 무엇일까요?
엣지 서버는 필요로 하는 사용자 및 디바이스와 가까운 곳에서 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹, 보안 기능을 수행함으로써 몇 가지 중요한 장점을 제공합니다.
- 지연 시간 단축. 엣지 서버는 사용자 및 디바이스와 더 가까운 곳에서 콘텐츠를 제공하거나 데이터를 처리해 데이터가 이동해야 하는 거리를 최소화합니다. 그 결과 지연 시간이 줄어들고 사용자 경험이 개선되며 의사 결정이 빨라집니다.
- 보안 강화. 엣지 서버는 사용자 및 디바이스와 더 가까운 곳에 위치하기 때문에 데이터가 더 짧은 거리를 이동할 수 있으며 사이버 공격의 잠재적 리스크에 덜 노출될 수 있습니다. 백엔드 코어 뱅킹 시스템이나 산업용 장비의 프로세싱과 같은 특정 사용 사례에서 엣지 서버는 데이터를 외부 네트워크에 노출하지 않으므로 더 강력한 보안을 제공합니다.
- 오리진 서버의 워크로드 감소. CDN 엣지 서버는 전 세계 오리진 서버에 저장된 콘텐츠의 사본을 캐싱합니다. CDN 엣지 서버에서 콘텐츠를 제공하면 오리진 서버의 워크로드가 줄어들고 트래픽 급증 시 성능 저하에 덜 취약해집니다.
- 비용 절감. 엣지 서버는 외부 네트워크와 교환해야 하는 데이터의 양을 최소화하기 때문에 필요한 대역폭과 관련 비용을 줄일 수 있습니다.
- 고가용성. 엣지 서버는 클라우드 서버와 중앙 데이터 센터가 다운된 경우에도 계속 작동하고 콘텐츠를 제공할 수 있습니다. 그리고 수천 개의 엣지 서버가 존재하기 때문에 전체 엣지 네트워크가 중단될 가능성은 낮습니다.
- 신뢰성 향상. 네트워크 엣지에 여러 서버가 있기 때문에 하나의 엣지 서버가 다운될 때 트래픽과 애플리케이션 요청을 가장 가까운 네트워크 거점으로 라우팅할 수 있습니다.
- 효율성 향상. 엣지 서버는 데이터가 수집되는 장소 근처에서 대량의 데이터를 신속하게 처리해 운영 효율성을 높입니다.
- 데이터 주권 간소화. 전 세계 다른 곳의 클라우드 데이터 센터로 데이터를 전송하지 않고 데이터를 생산 및 사용하는 위치와 가까운 곳에 보관함으로써 기업은 GDPR과 같은 현지 데이터 주권 규정을 보다 쉽게 준수할 수 있습니다.
엣지 서버의 사용 사례에는 어떤 것이 있을까요?
엣지 서버는 일반적으로 초고속 실시간 데이터 처리가 필요한 사용 사례에서 배포됩니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 실시간 의사 결정을 위해 대량의 데이터를 처리해야 하는 자율 주행 차량
- 위험도가 높은 환경에서 상태, 장비 또는 환자를 모니터링하는 IoT 디바이스
- 민감한 데이터를 격리해야 하는 빠른 성능과 강력한 보안이 필요한 뱅킹 앱
- 짧은 지연 시간과 높은 대역폭으로 사용자에게 캐싱된 콘텐츠를 제공하는 스트리밍 서비스
- 실시간 데이터 분석이 필요한 감시 시스템
- 석유 및 가스 운영 및 자산의 원격 모니터링 시스템
기업은 엣지 서버를 어떻게 보호할 수 있을까요?
IT팀은 엣지 서버를 보호하기 위해 보안에 대한 멀티레이어 접근 방식을 통합해야 합니다. 강력한 ID 및 접속 관리는 권한이 없는 사용자가 엣지 서버에 접속하는 것을 방지하고, 권한 있는 사용자에게 부여된 광범위한 권한으로 인한 부주의한 보안 유출을 최소화합니다. 데이터 암호화는 엣지 서버와 디바이스 간에 이동하는 데이터를 보호할 수 있습니다. 침입 탐지 시스템은 네트워크 엣지에서 활동을 모니터링해 잠재적인 침입을 탐지합니다. 엔드포인트 보호는 엣지 서버에 연결하는 원격 디바이스의 잠재적인 보안 리스크를 모니터링하는 데 도움이 됩니다. 웹 애플리케이션 방화벽 은 엣지에서 DDoS 공격과 같은 위협을 차단합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
엣지 서버는 IoT 네트워크의 수많은 커넥티드 디바이스 및 애플리케이션에 최대한 가깝게 컴퓨팅 성능을 제공하기 때문에 IoT 네트워크에 이상적입니다. 엣지 서버는 지연 시간을 줄이고 성능을 개선함으로써 IoT 네트워크가 실시간 데이터를 제공할 수 있도록 지원하여 IoT 디바이스에서 수집된 데이터에 의존하는 기업의 의사 결정과 인식을 개선할 수 있습니다.
또한 분산형 엣지 아키텍처는 데이터와 업데이트를 전송하는 수백만 대의 디바이스 규모를 처리할 수 있는 성능이 훨씬 뛰어납니다. 비디오 및 웹사이트 배포에서 보았듯이 트래픽이 이동하기 시작하면 분산형 아키텍처가 필요합니다. 단일 중앙 집중식 클라우드는 이러한 유형의 사용 사례에 대한 비용 및 성능 요구사항을 충족할 수 없기 때문입니다.
컴퓨팅에서 네트워크 엣지는 디바이스, 서버, 머신, 로컬 컴퓨터, 로컬 네트워크가 데이터를 생성, 처리, 소비할 때 인터넷과 상호 작용하는 모든 위치에 있습니다.
클라우드 엣지는 최종 사용자와 디바이스가 데이터를 생성, 처리, 소비하는 네트워크의 엣지에 클라우드 리소스가 더 가깝게 이동할 때 발생합니다. 클라우드 엣지 시나리오는 지연 시간을 줄이고, 가용성을 높이고, 보안을 강화하면서 컴퓨팅 프로세스를 수행할 수 있도록 지원합니다.
엣지 AI는 엣지 서버에 위치한 인공 지능(AI) 애플리케이션을 의미합니다. 이를 통해 전 세계 어디서나 위치할 수 있는 클라우드 컴퓨팅 센터가 아닌 데이터가 수집되는 위치와 더 가까운 곳에서 계산을 수행할 수 있습니다. 엣지 서버에서 AI를 실행하면 결과를 더 빠르게 반환할 수 있어 실시간 모니터링과 의사 결정이 향상됩니다.
