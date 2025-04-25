엣지 서버란 무엇일까요?

엣지 서버에는 여러 종류가 있으며, 각 종류는 서로 다른 사용 사례에 배포됩니다.

CDN 엣지 서버는 지역 엣지에 위치하며 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)의 요구사항을 지원합니다. 이러한 엣지 서버는 오리진 서버에 있는 정적 콘텐츠의 버전을 캐싱해 사용자와 더 가까운 위치에서 콘텐츠를 제공할 수 있도록 함으로써 응답 시간을 개선하고 사용자 경험을 향상시킵니다.

네트워크 엣지 라우터는 엣지 위치의 소규모 데이터 센터에서 배포되어 컴퓨팅 리소스를 사용자와 더 가까운 곳에 배치해 지연 시간을 최소화합니다.

온프레미스 엣지 라우터는 개별 기업 또는 기업 데이터 센터에 위치합니다.

디바이스 엣지 노드 또는 서버는 스마트 머신과 같은 엔드포인트 디바이스 또는 rm 내부에 존재하며, 모니터링 및 애널리틱스와 같은 작업을 위한 엣지 컴퓨팅 을 제공합니다.