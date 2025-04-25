Was ist ein Edge-Server?

Edge-Server sind ideal für IoT-Netzwerke, da sie die Rechenleistung so nah wie möglich an die große Anzahl vernetzter Geräte und Anwendungen in einem IoT-Netzwerk bringen. Durch die Reduzierung der Latenz und die Verbesserung der Performance ermöglichen Edge-Server IoT-Netzwerken die Bereitstellung von Echtzeitdaten. Das erleichtert Unternehmen, die sich auf die von IoT-Geräten erfassten Daten verlassen, die Entscheidungsfindung und schärft das Gefahrenbewusstsein.

Eine dezentrale Edge-Architektur ist auch wesentlich besser in der Lage, mit den Millionen von Geräten umzugehen, die Daten und Updates senden. Wie wir bei der Verbreitung von Videos und Websites gesehen haben, benötigen wir eine dezentrale Architektur, sobald der Traffic beginnt. Eine zentralisierte Cloud kann die Kosten- und Performanceanforderungen für diese Art von Anwendungsfall nicht erfüllen.