¿Qué es un servidor del Edge?

Mientras que una red del Edge es la suma de ubicaciones en las que los dispositivos interactúan con Internet y producen y consumen datos, la nube está integrada por recursos informáticos virtualizados que pueden residir en servidores y centros de datos en cualquier parte del mundo.
Un servidor del Edge es un servidor que opera en el Edge de una red para proporcionar procesamiento, almacenamiento, redes, seguridad y otros recursos informáticos. A diferencia de los servidores en la nube, que operan en centros de datos de cualquier lugar del mundo, los servidores en el Edge operan en muchas más ubicaciones o "puntos de presencia" (PoP), donde los usuarios y los dispositivos producen y consumen datos. Pueden ser ordenadores locales, teléfonos móviles, dispositivos del Internet de las cosas (IoT), vehículos autónomos, equipos de retail para el punto de venta y miles de otros dispositivos en diversas ubicaciones. Los servidores del Edge acercan el procesamiento y el almacenamiento informáticos a estas ubicaciones para minimizar la latencia, minimizar los cuellos de botella, reducir los costes y mejorar las experiencias de los usuarios.
¿Cuáles son los tipos de servidores en el Edge?
Hay varios tipos de servidores del Edge y cada uno se implementa para un caso de uso diferente.
- Los servidores del Edge de CDN se encuentran en un Edge regional y satisfacen las necesidades de una red de distribución de contenido (CDN). Estos servidores del Edge almacenan en caché versiones del contenido estático que se encuentra en un servidor de origen, lo que les permite ofrecer contenido desde ubicaciones más cercanas a los usuarios para mejorar los tiempos de respuesta y las experiencias de los usuarios.
- Los enrutadores de redes del Edge se implementan en centros de datos más pequeños en ubicaciones del Edge, lo que acerca los recursos informáticos a los usuarios para minimizar la latencia.
- Los enrutadores del Edge locales se encuentran en empresas o centros de datos empresariales.
Los nodos o servidores del Edge de dispositivos existen en o dentro de un terminal, como un equipo inteligente, y proporcionan edge computing para tareas como la supervisión y el análisis.
¿Qué ventajas ofrece un servidor en el Edge?
Al desempeñar las funciones informáticas, de almacenamiento, de red y de seguridad cerca de los usuarios y los dispositivos que las necesitan, los servidores del Edge proporcionan varias ventajas significativas.
- Latencia reducida. Los servidores del Edge minimizan la distancia que deben recorrer los datos al ofrecer contenido o procesar los datos más cerca de los usuarios y los dispositivos. El resultado es una menor latencia, mejores experiencias de usuario y capacidades más rápidas de toma de decisiones.
- Seguridad más sólida. Dado que los servidores del Edge residen más cerca de los usuarios y los dispositivos, los datos pueden viajar una distancia más corta y se exponen a menos riesgos potenciales de ciberataque. En casos de uso específicos, como los sistemas bancarios centrales de back-end o el procesamiento para equipos industriales, los servidores del Edge proporcionan una seguridad más sólida al no exponer los datos a redes externas.
- Reducción de la carga de trabajo para los servidores de origen. Los servidores del Edge de CDN almacenan en caché copias del contenido almacenado en servidores de origen en otros lugares del mundo. La distribución de contenido desde servidores del Edge de CDN reduce la carga de trabajo en los servidores de origen y los hace menos susceptibles a la degradación del rendimiento durante los picos de tráfico.
- Reducción de costes. Dado que los servidores del Edge minimizan la cantidad de datos que se deben intercambiar con redes externas, pueden reducir la cantidad necesaria de ancho de banda y los costes asociados.
- Mayor disponibilidad. Los servidores del Edge pueden seguir funcionando y ofreciendo contenido incluso cuando los servidores en la nube y los centros de datos centralizados están inactivos. Y, dado que hay miles de ellos, es menos probable que se produzca una interrupción en toda la red del Edge.
- Mayor fiabilidad. Con varios servidores ubicados en el Edge de la red, las solicitudes y el tráfico de aplicaciones se pueden enrutar al siguiente punto de presencia más cercano cuando un servidor del Edge se cae.
- Mayor eficiencia. Los servidores del Edge aumentan la eficiencia de las operaciones al procesar rápidamente grandes cantidades de datos cerca de los lugares donde se recopilan los datos.
- Simplificación de la soberanía de los datos. Al mantener los datos cerca de donde se producen y utilizan, en lugar de transmitirlos a centros de datos en la nube de cualquier otro lugar del mundo, las organizaciones pueden cumplir con más facilidad las normativas locales de soberanía de datos, como el RGPD.
¿Cuáles serían algunos ejemplos de casos de uso de servidores del Edge?
Los servidores del Edge se suelen implementar en casos de uso que requieren un procesamiento de datos ultrarrápido y en tiempo real. Estos pueden incluir:
- Vehículos autónomos que requieren que se procesen grandes cantidades de datos para una toma de decisiones en tiempo real
- Dispositivos del IoT que supervisan condiciones, equipos o pacientes en entornos de alto riesgo
- Aplicaciones bancarias que requieren un rendimiento rápido y una seguridad sólida, en las que los datos confidenciales deben aislarse
- Servicios de streaming que distribuyen contenido almacenado en caché a los usuarios con baja latencia y alto ancho de banda
- Sistemas de vigilancia que requieren análisis de datos en tiempo real
- Sistemas de supervisión remota de las operaciones y activos de petróleo y gas
¿Cómo pueden las organizaciones proteger los servidores del Edge?
Para proteger los servidores del Edge, los equipos de TI deben incorporar un enfoque de seguridad multicapa. Una sólida gestión del acceso y las identidades evita que los usuarios no autorizados accedan a los servidores del Edge y minimiza los permisos amplios para los usuarios autorizados que provocan accidentalmente filtraciones de seguridad. El cifrado de datos puede proteger los datos que se transmiten entre servidores del Edge y dispositivos. Los sistemas de detección de intrusiones supervisan la actividad en el Edge de la red para detectar posibles intrusiones. La protección de terminales ayuda a supervisar los posibles riesgos de seguridad de los dispositivos remotos que se conectan a servidores del Edge. Los firewalls de aplicaciones web bloquean amenazas como los ataques DDoS en el Edge.
Preguntas frecuentes
Los servidores del Edge son ideales para las redes del IoT, ya que acercan lo máximo posible la potencia informática al gran número de aplicaciones y dispositivos conectados en una red del IoT. Al reducir la latencia y mejorar el rendimiento, los servidores del Edge permiten a las redes del IoT distribuir datos en tiempo real que pueden mejorar la toma de decisiones y el conocimiento de las organizaciones que dependen de los datos recopilados por los dispositivos del IoT.
Una arquitectura del Edge distribuida también es mucho más capaz de gestionar la escala de millones de dispositivos que envían datos y actualizaciones. Al igual que hemos visto con la distribución de vídeo y sitios web, una vez que el tráfico empiece a moverse, vamos a necesitar una arquitectura distribuida, porque una única nube centralizada no puede satisfacer los requisitos de coste y rendimiento de este tipo de caso de uso.
En la informática, el Edge de la red está en todos los lugares en los que los dispositivos, los servidores, las máquinas, los ordenadores locales y las redes locales interactúan con Internet mientras producen, procesan y consumen datos.
El Edge de nube se produce cuando los recursos de nube se acercan al Edge de una red en la que los usuarios finales y los dispositivos generan, procesan y consumen datos. Los entornos de Edge de nube permiten que los procesos informáticos se produzcan con una menor latencia, una mayor disponibilidad y una seguridad más sólida.
La IA en el Edge se refiere a las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) que residen en los servidores del Edge. Esto permite que el procesamiento informático se realice más cerca del lugar donde se recopilan los datos en vez de en centros de cloud computing, que pueden estar situados en cualquier parte del mundo. Ejecutar la IA en servidores del Edge permite ofrecer resultados más rápido, lo que mejora la supervisión y la toma de decisiones en tiempo real.
