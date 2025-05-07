¿Qué es un servidor del Edge?

Los servidores del Edge son ideales para las redes del IoT, ya que acercan lo máximo posible la potencia informática al gran número de aplicaciones y dispositivos conectados en una red del IoT. Al reducir la latencia y mejorar el rendimiento, los servidores del Edge permiten a las redes del IoT distribuir datos en tiempo real que pueden mejorar la toma de decisiones y el conocimiento de las organizaciones que dependen de los datos recopilados por los dispositivos del IoT.

Una arquitectura del Edge distribuida también es mucho más capaz de gestionar la escala de millones de dispositivos que envían datos y actualizaciones. Al igual que hemos visto con la distribución de vídeo y sitios web, una vez que el tráfico empiece a moverse, vamos a necesitar una arquitectura distribuida, porque una única nube centralizada no puede satisfacer los requisitos de coste y rendimiento de este tipo de caso de uso.