对于物联网网络来说，边缘服务器是理想之选，因为它们可以让计算能力尽可能靠近物联网网络中海量的联网设备和应用程序。通过降低延迟并提高性能，边缘服务器使物联网网络能够交付实时数据，从而增强依赖物联网设备所收集数据的企业的决策能力和意识。

分布式边缘架构也更擅长处理数百万台设备发送数据和更新的规模问题。正如我们在视频和网站分发领域所见证的那样，当流量达到一定规模时，我们就需要采用分布式架构，因为单个集中式云无法满足此类应用场景的成本和性能要求。