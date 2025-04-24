边缘网络是设备与互联网进行交互并生成和使用数据的位置的总和，而云由虚拟化计算资源组成，这些资源可能驻留在全球任何地方的服务器上和数据中心中。
边缘服务器是一种在网络边缘运行的服务器，用于提供处理、存储、网络、安全和其他计算资源。与在全球任何地方的数据中心运行的云服务器不同，边缘服务器可以在更多的位置或“入网点”(PoP) 运行，而这些地点正是用户和设备生产及使用数据的位置。这些位置可能包括本地计算机、手机、物联网 (IoT) 设备、无人驾驶汽车、销售点零售机器以及位于不同位置的数千台其他设备。边缘服务器将计算机处理和存储移至更靠近这些位置的地方，以最大限度地降低延迟和成本、减少瓶颈并改善用户体验。
边缘服务器有哪些类型？
边缘服务器有多种类型，每种类型都针对不同的应用场景进行了部署。
- CDN 边缘服务器位于区域边缘，可满足内容交付网络 (CDN) 的需求。这些边缘服务器会缓存位于源站服务器上的静态内容版本，使其能够从更靠近用户的位置提供内容，从而缩短响应时间并增强用户体验。
- 网络边缘路由器部署在位于边缘位置、规模较小的数据中心中，用于将计算资源放置在更靠近用户的位置，从而最大限度地降低延迟。
- 本地边缘路由器位于各个公司或企业数据中心中。
设备边缘节点或服务器存在于智能机器等端点设备上或内部，并为监控和分析等任务提供边缘计算。
边缘服务器有哪些好处？
通过在靠近需要计算、存储、网络和安全功能的用户及设备的位置执行这些功能，边缘服务器可以带来多项显著优势。
- 降低了延迟。边缘服务器能够在更靠近用户和设备的位置提供内容或处理数据，从而最大限度地缩短数据传输距离。其结果是，延迟更低、用户体验得到改善并且获得了更快速的决策制定能力。
- 安全性更高。由于边缘服务器位于更靠近用户和设备的位置，因此数据的传输距离更短并且遭受网络攻击的潜在风险更低。在后端核心银行系统或工业设备处理等特定应用场景中，边缘服务器不会将数据暴露给外部网络，从而能够增安全性。
- 减少了源站服务器的工作负载。CDN 边缘服务器会缓存世界其他地方的源站服务器上所存储内容的副本。从 CDN 边缘服务器提供内容可减少源站服务器的工作负载，并使它们在流量高峰期间更不容易受到性能下降的影响。
- 降低成本。由于边缘服务器最大限度地减少了必须与外部网络进行交换的数据量，因此可以减少所需的带宽量和相关成本。
- 更高的可用性。即使云服务器和中央数据中心停机，边缘服务器也可以继续运行并提供内容。并且由于存在数千台边缘服务器，因此您不太可能遇到整个边缘网络中断的问题。
- 可靠性更高。由于有多台服务器位于网络边缘，因此当一台边缘服务器停机时，流量和应用程序请求可以被路由到下一个最近的入网点。
- 更高的效率。边缘服务器可在数据收集地点附近的位置快速处理海量数据，因此能够提高运营效率。
- 简化数据主权。通过将数据保存在靠近生产和使用位置的地方，而不是将数据传输到世界其他地方的云数据中心，企业可以更轻松地满足 GDPR 等当地数据主权法规的要求。
边缘服务器的应用场景有哪些示例？
边缘服务器通常会部署在需要超快、实时数据处理的应用场景中。这些应用场景可能包括：
- 需要处理大量数据以实现实时决策的自动驾驶车辆
- 监控高风险环境中的状况、设备或患者的物联网设备
- 需要快速性能和强大安全性并且必须对敏感数据进行隔离的银行应用程序
- 以低延迟和高带宽向用户交付缓存内容的流媒体服务
- 需要实时数据分析的监控系统
- 石油和天然气运营及资产的远程监控系统
企业如何保护边缘服务器？
要保护边缘服务器，IT 团队必须采用多层安全方法。强大的身份和访问管理可防止未经授权的用户访问边缘服务器，并最大限度地减少授权用户宽泛的权限，以避免无意中导致出现安全漏洞。数据加密可以保护边缘服务器与设备之间的数据传输。入侵检测系统用于监控网络边缘的活动，以发现可能的入侵行为。端点保护有助于监控连接到边缘服务器的远程设备的潜在安全风险。Web 应用程序防火墙可在边缘阻止 DDoS 攻击等威胁。
常见问题
对于物联网网络来说，边缘服务器是理想之选，因为它们可以让计算能力尽可能靠近物联网网络中海量的联网设备和应用程序。通过降低延迟并提高性能，边缘服务器使物联网网络能够交付实时数据，从而增强依赖物联网设备所收集数据的企业的决策能力和意识。
分布式边缘架构也更擅长处理数百万台设备发送数据和更新的规模问题。正如我们在视频和网站分发领域所见证的那样，当流量达到一定规模时，我们就需要采用分布式架构，因为单个集中式云无法满足此类应用场景的成本和性能要求。
在计算领域中，网络边缘指的是设备、服务器、机器、本地计算机和本地网络在生成、处理和使用数据时与互联网进行交互的所有位置。
云边缘是指将云资源迁移至更靠近网络边缘的位置（即最终用户和设备生成、处理及使用数据的位置）的一种模式。云边缘场景使计算流程能够以更低的延迟、更高的可用性和更强的安全性实现。
边缘上的 AI 是指驻留在边缘服务器上的人工智能 (AI) 应用程序。这使得计算能够在更靠近数据收集地点的位置执行，而不是在可能位于世界任何地方的云计算中心中执行。在边缘服务器上运行 AI 可以更快地返回结果，从而增强实时监控和决策。
