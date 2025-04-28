Che cos'è un edge server?

Gli edge server sono ideali per le reti IoT perché portano la potenza di elaborazione il più vicino possibile al vasto numero di dispositivi e applicazioni connessi in una rete IoT. Riducendo la latenza e migliorando le performance, gli edge server consentono alle reti IoT di fornire dati in tempo reale in grado di migliorare il processo decisionale e la consapevolezza per le organizzazioni che si affidano ai dati raccolti dai dispositivi IoT.

Un'architettura edge distribuita è anche in grado di gestire meglio la scalabilità di milioni di dispositivi che inviano dati e aggiornamenti. Proprio come abbiamo visto con la distribuzione di video e siti web, una volta iniziato il traffico, avremo bisogno di un'architettura distribuita, perché un unico cloud centralizzato non può soddisfare i requisiti di costi e performance per questo tipo di caso di utilizzo.