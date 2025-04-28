Che cos'è un edge server?

Mentre una rete sull'edge è la somma delle posizioni in cui i dispositivi interagiscono con Internet e producono e utilizzano dati, il cloud è composto da risorse di elaborazione virtualizzate che possono risiedere su server e data center dislocati in qualsiasi parte del mondo.
Un edge server è un server che opera sull'edge di una rete per fornire funzioni di elaborazione, archiviazione, rete, sicurezza e altre risorse di elaborazione. A differenza dei server cloud, che operano nei data center in qualsiasi parte del mondo, gli edge server operano in più posizioni o PoP (Point-of-Presence) in cui i dati vengono prodotti e utilizzati da utenti e dispositivi, tra cui computer locali, telefoni cellulari, dispositivi IoT (Internet of Things), veicoli a guida autonoma, POS (Point of Sale) e migliaia di altri dispositivi in varie posizioni. Gli edge server spostano le operazioni di elaborazione e archiviazione dei computer più vicino a queste posizioni per minimizzare la latenza, ridurre i colli di bottiglia, abbassare i costi e migliorare le user experience.
Quali sono le tipologie di edge server?
Esistono diversi tipi di edge server, ciascuno implementato per un caso di utilizzo diverso.
- Gli edge server sulla CDN si trovano su un edge regionale e supportano le esigenze di una rete per la distribuzione dei contenuti (CDN). Questi edge server memorizzano nella cache le versioni dei contenuti statici che si trovano su un server di origine per consentire di distribuire i contenuti da posizioni più vicine agli utenti allo scopo di migliorare i tempi di risposta e ottimizzare le user experience.
- Gli edge router di rete vengono implementati in data center più piccoli in varie posizioni sull'edge, avvicinando le risorse di elaborazione agli utenti per minimizzare la latenza.
- Gli edge router on-premise si trovano in singole aziende o data center aziendali.
Gli edge server o i nodi sull'edge dei dispositivi esistono su o all'interno di un dispositivo endpoint, come un computer intelligente, e forniscono l'edge computing necessario per eseguire varie attività come il monitoraggio e l'analisi.
Quali sono i vantaggi di un edge server?
Eseguendo funzioni di computing, storage, rete e sicurezza vicino agli utenti e ai dispositivi che ne hanno bisogno, gli edge server offrono diversi vantaggi significativi.
- Latenza ridotta. Gli edge server minimizzano la distanza che i dati devono percorrere distribuendo i contenuti o elaborando i dati in posizioni più vicine a utenti e dispositivi. Il risultato è una minore latenza, migliori user experience e capacità decisionali più rapide.
- Maggiore sicurezza. Poiché gli edge server risiedono più vicino a utenti e dispositivi, i dati possono percorrere una distanza più breve ed essere esposti a un minor numero di potenziali rischi di attacchi informatici. In casi di utilizzo specifici, come i principali sistemi di banking back-end o l'elaborazione per apparecchiature industriali, gli edge server forniscono una maggiore sicurezza eliminando la visibilità dei dati sulle reti esterne.
- Carico di lavoro ridotto per i server di origine. Gli edge server sulla CDN memorizzano nella cache copie dei contenuti archiviati sui server di origine in altre parti del mondo. La distribuzione dei contenuti dagli edge server sulla CDN riduce il carico di lavoro sui server di origine e li rende meno soggetti ad un peggioramento delle performance durante i picchi di traffico.
- Costi ridotti. Minimizzando la quantità di dati che devono essere scambiati con le reti esterne, gli edge server possono ridurre la quantità di larghezza di banda richiesta e i costi associati.
- Disponibilità più elevata. Gli edge server possono continuare a funzionare e distribuire contenuti anche quando i server nel cloud e i data center centrali sono inattivi. Inoltre, poiché ce ne sono migliaia, è meno probabile che si verifichi un'interruzione dell'intera rete sull'edge.
- Maggiore affidabilità. Con più server situati sull'edge della rete, è possibile instradare il traffico e le richieste delle applicazioni al successivo PoP (Point-of-Presence) più vicino quando un edge server si blocca.
- Maggiore efficienza. Gli edge server rendono le operazioni più efficienti elaborando rapidamente enormi quantità di dati vicino alle posizioni in cui vengono raccolti i dati.
- Semplificazione della sovranità dei dati. Mantenendo i dati vicino alla posizione in cui vengono prodotti e utilizzati, anziché trasmetterli ai data center nel cloud in altre parti del mondo, le organizzazioni possono conformarsi più facilmente alle normative locali sulla sovranità dei dati, come il GDPR.
Quali sono gli esempi di casi di utilizzo per gli edge server?
Gli edge server vengono solitamente implementati in casi di utilizzo che richiedono un'elaborazione dei dati velocissima e in tempo reale, tra cui:
- Veicoli a guida autonoma che richiedono l'elaborazione di grandi quantità di dati per prendere decisioni in tempo reale
- Dispositivi IoT che monitorano condizioni, apparecchiature o pazienti in ambienti ad alto rischio
- App di banking che richiedono performance veloci e una solida sicurezza, in cui i dati sensibili devono essere isolati
- Servizi di streaming che distribuiscono contenuti memorizzati nella cache agli utenti con bassa latenza e larghezza di banda elevata
- Sistemi di sorveglianza che richiedono un'analisi dei dati in tempo reale
- Sistemi di monitoraggio remoto delle operazioni e delle risorse nel settore petrolifero e del gas
In che modo le organizzazioni possono proteggere gli edge server?
Per proteggere gli edge server, i team IT devono integrare un approccio alla sicurezza multilivello. Una solida gestione degli accessi e delle identità impedisce agli utenti non autorizzati di accedere agli edge server e minimizza le ampie autorizzazioni per gli utenti autorizzati che inavvertitamente causano violazioni della sicurezza. La crittografia dei dati può proteggere i dati trasmessi tra edge server e dispositivi. I sistemi di rilevamento delle intrusioni monitorano l'attività sull'edge della rete per individuare eventuali intrusioni. La protezione degli endpoint aiuta a monitorare i potenziali rischi per la sicurezza dei dispositivi remoti che si connettono agli edge server. Le soluzioni WAF (Web Application Firewall) bloccano le minacce come gli attacchi DDoS sull'edge.
Domande frequenti (FAQ)
Gli edge server sono ideali per le reti IoT perché portano la potenza di elaborazione il più vicino possibile al vasto numero di dispositivi e applicazioni connessi in una rete IoT. Riducendo la latenza e migliorando le performance, gli edge server consentono alle reti IoT di fornire dati in tempo reale in grado di migliorare il processo decisionale e la consapevolezza per le organizzazioni che si affidano ai dati raccolti dai dispositivi IoT.
Un'architettura edge distribuita è anche in grado di gestire meglio la scalabilità di milioni di dispositivi che inviano dati e aggiornamenti. Proprio come abbiamo visto con la distribuzione di video e siti web, una volta iniziato il traffico, avremo bisogno di un'architettura distribuita, perché un unico cloud centralizzato non può soddisfare i requisiti di costi e performance per questo tipo di caso di utilizzo.
Nel computing, l'edge della rete corrisponde a tutte le posizioni in cui dispositivi, server, sistemi, computer e reti locali interagiscono con Internet durante la produzione, l'elaborazione e l'utilizzo dei dati.
L'edge nel cloud corrisponde alle posizioni in cui le risorse cloud vengono avvicinate all'edge di una rete in cui i dati vengono generati, elaborati e utilizzati da utenti finali e dispositivi. Gli scenari dell'edge nel cloud consentono ai processi di elaborazione di verificarsi con una latenza inferiore, una maggiore disponibilità e una migliore sicurezza.
L'AI sull'edge si riferisce alle applicazioni di intelligenza artificiale (AI) che risiedono sugli edge server. Ciò consente di eseguire i calcoli più vicino alla posizione in cui vengono raccolti i dati anziché nei centri di cloud computing, che possono essere situati in qualsiasi parte del mondo. L'esecuzione dell'AI sugli edge server consente di ottenere risultati più rapidamente, migliorando il monitoraggio e il processo decisionale in tempo reale.
