Qu'est-ce qu'un serveur Edge ?

Les serveurs en bordure de l'Internet sont idéaux pour les réseaux IoT, car ils rapprochent la puissance de calcul du grand nombre de terminaux et d'applications connectés dans un réseau IoT. En réduisant la latence et en améliorant les performances, les serveurs en bordure de l'Internet permettent aux réseaux IoT de fournir des données en temps réel qui peuvent améliorer la prise de décision et la sensibilisation des entreprises qui s'appuient sur les données collectées par les terminaux IoT.

Une architecture distribuée en bordure de l'Internet est également beaucoup plus à même de gérer l'ampleur des millions de terminaux qui envoient des données et des mises à jour. Comme nous l'avons vu avec la diffusion de vidéos et de sites Web, une fois que le trafic commence à augmenter, nous aurons besoin d'une architecture distribuée, car un cloud centralisé unique ne peut pas répondre aux exigences en matière de coûts et de performances pour ce type d'utilisation.