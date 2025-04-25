Qu'est-ce qu'un serveur Edge ?

Bien qu'un réseau en bordure de l'Internet soit la somme des emplacements où les terminaux interagissent avec Internet et produisent et consomment des données, le cloud est composé de ressources informatiques virtualisées qui peuvent résider sur des serveurs et des centres de données partout dans le monde.
Un serveur Edge est un serveur qui fonctionne en bordure d'un réseau pour fournir des ressources de traitement, de stockage, de mise en réseau, de sécurité et d'autres ressources informatiques. Contrairement aux serveurs cloud, qui opèrent dans des centres de données partout dans le monde, les serveurs en bordure de l'Internet fonctionnent à bien plus d'emplacements ou de « points de présence » (POP) où les données sont produites et consommées par les utilisateurs et les terminaux. Il peut s'agir d'ordinateurs locaux, de téléphones cellulaires, de terminaux Internet des objets (IoT), de véhicules autonomes, de distributeurs de points de vente et de milliers d'autres terminaux répartis dans divers endroits. Les serveurs en bordure de l'Internet rapprochent le traitement informatique et le stockage de ces emplacements afin de minimiser la latence, de réduire les goulots d'étranglement, de réduire les coûts et d'améliorer l'expérience utilisateur.
Quels sont les avantages des serveurs en bordure de l'Internet ?
Il existe plusieurs types de serveurs en bordure de l'Internet, chacun déployé pour un cas d'utilisation différent.
- Les serveurs en bordure de l'Internet CDN sont situés à la périphérie de la région et prennent en charge les besoins d'un réseau de diffusion de contenu (CDN). Ces serveurs en bordure de l'mettent en cache les versions de contenu statique situées sur un serveur d'origine, ce qui leur permet de diffuser du contenu à partir d'emplacements plus proches des utilisateurs afin d'améliorer les temps de réponse et l'expérience utilisateur.
- Les routeurs réseau en bordure de l'Internet sont déployés dans des centres de données plus petits en bordure de l'Internet, ce qui rapproche les ressources informatiques des utilisateurs afin de minimiser la latence.
- Les routeurs en bordure de l'Internet sur site sont situés dans des entreprises individuelles ou des centres de données d'entreprise.
Des nœuds ou des serveurs en bordure de terminal existent sur ou dans un terminal de point de terminaison tel qu'une machine intelligente et fournissent l'Edge Computing pour des tâches telles que la surveillance et l'analyse.
Quels sont les avantages des serveurs en bordure de l'Internet ?
En exécutant des fonctions de calcul, de stockage, de mise en réseau et de sécurité à proximité des utilisateurs et des terminaux qui en ont besoin, les serveurs en bordure de l'Internoffrent plusieurs avantages significatifs.
- Latence réduite. Les serveurs en bordure de l'Internet réduisent la distance que les données doivent parcourir en diffusant du contenu ou en traitant les données plus près des utilisateurs et des terminaux. Il en résulte une latence réduite, une meilleure expérience utilisateur et des capacités de prise de décision plus rapides.
- Sécurité renforcée. Les serveurs en bordure de l'Intétant plus proches des utilisateurs et des terminaux, les données peuvent parcourir une distance plus courte et sont exposées à moins de risques potentiels de cyberattaque. Dans des cas d'utilisation spécifiques tels que les systèmes bancaires de base ou le traitement d'équipements industriels, les serveurs en bordure de l'Internet offrent une sécurité renforcée en n'exposant pas les données aux réseaux extérieurs.
- Charge de travail réduite pour les serveurs d'origine. Les serveurs en bordure de l'Internet CDN mettent en cache des copies du contenu stocké sur des serveurs d'origine ailleurs dans le monde. La diffusion de contenu à partir de serveurs en bordure de l'Internet CDN réduit la charge de travail sur les serveurs d'origine et les rend moins vulnérables aux performances dégradées lors des pics de trafic.
- Réduire les coûts. Les serveurs en bordure de l'Internet minimisant la quantité de données à échanger avec les réseaux externes, ils peuvent réduire la quantité de bande passante requise et les coûts associés.
- Amélioration de la disponibilité. Les serveurs en bordure de l'Interpeuvent continuer à fonctionner et à diffuser du contenu même lorsque les serveurs cloud et les centres de données centraux sont en panne. De plus, comme il y en a des milliers, vous êtes moins susceptible d'avoir une panne avec l'ensemble du réseau en bordure de l'Internet.
- Fiabilité accrue. Avec plusieurs serveurs situés en bordure du réseau, le trafic et les requêtes d'applications peuvent être acheminés vers le point de présence le plus proche lorsqu'un serveur en bordure de l'Internet tombe en panne.
- Une plus grande efficacité. Les serveurs en bordure de l'améliorent l'efficacité des opérations en traitant rapidement des quantités massives de données à proximité des emplacements où les données sont collectées.
- Simplification de la souveraineté des données. En maintenant les données à proximité de l'endroit où elles sont produites et utilisées, plutôt que de les transmettre à des centres de données cloud ailleurs dans le monde, les entreprises peuvent plus facilement se conformer aux réglementations locales en matière de souveraineté des données, telles que le RGPD.
Quels sont des exemples de cas d'utilisation pour les serveurs en bordure de l'Internet ?
Les serveurs en bordure de l'Internet sont généralement déployés dans des cas d'utilisation nécessitant un traitement ultra-rapide et en temps réel des données. Cela peut comprendre les éléments suivants :
- Véhicules autonomes qui nécessitent le traitement de grandes quantités de données pour la prise de décision en temps réel
- Terminaux IoT qui surveillent les conditions, les équipements ou les patients dans des environnements à enjeux élevés
- Applications bancaires nécessitant des performances rapides et une sécurité renforcée, où les données sensibles doivent être isolées
- Services de streaming qui diffusent du contenu mis en cache aux utilisateurs avec une faible latence et une bande passante élevée
- Systèmes de surveillance nécessitant une analyse des données en temps réel
- Systèmes de surveillance à distance des opérations et des actifs pétroliers et gaziers
Comment les entreprises peuvent-elles protéger les serveurs en bordure de l'Internet ?
Pour protéger les serveurs en bordure de l'Internet, les équipes informatiques doivent adopter une approche multicouche de la sécurité. Une gestion renforcée des identités et des accès empêche les utilisateurs non autorisés d'accéder aux serveurs en bordure de l'Internet et réduit les autorisations étendues pour les utilisateurs autorisés qui entraînent par inadvertance des violations de sécurité. Le chiffrement des données peut protéger les données transitant entre les serveurs en bordure de l'Internet et les terminaux. Les systèmes de détection des intrusions surveillent l'activité en bordure du réseau pour détecter les intrusions potentielles. La protection des points de terminaison permet de surveiller les risques de sécurité potentiels pour les terminaux distants se connectant aux serveurs en bordure de l'Internet. Les pare-feu d'application Web bloquent les menaces telles que les attaques DDoS en bordure de l'Internet.
Foire aux questions (FAQ)
Les serveurs en bordure de l'Internet sont idéaux pour les réseaux IoT, car ils rapprochent la puissance de calcul du grand nombre de terminaux et d'applications connectés dans un réseau IoT. En réduisant la latence et en améliorant les performances, les serveurs en bordure de l'Internet permettent aux réseaux IoT de fournir des données en temps réel qui peuvent améliorer la prise de décision et la sensibilisation des entreprises qui s'appuient sur les données collectées par les terminaux IoT.
Une architecture distribuée en bordure de l'Internet est également beaucoup plus à même de gérer l'ampleur des millions de terminaux qui envoient des données et des mises à jour. Comme nous l'avons vu avec la diffusion de vidéos et de sites Web, une fois que le trafic commence à augmenter, nous aurons besoin d'une architecture distribuée, car un cloud centralisé unique ne peut pas répondre aux exigences en matière de coûts et de performances pour ce type d'utilisation.
En informatique, la bordure du réseau se trouve partout où les terminaux, les serveurs, les machines, les ordinateurs locaux et les réseaux locaux interagissent avec Internet lorsqu'ils produisent, traitent et consomment des données.
La bordure du cloud se produit lorsque les ressources cloud sont rapprochées de la bordure d'un réseau où les données sont générées, traitées et consommées par les utilisateurs finaux et les terminaux. Les scénarios Cloud Edge permettent aux processus informatiques de se dérouler avec une latence plus faible, une disponibilité plus élevée et une sécurité renforcée.
L'IA sur les réseaux en bordure de l'Internet fait référence aux applications d'intelligence artificielle (IA) qui résident sur des serveurs en bordure de l'Internet. Cela permet d'effectuer les calculs plus près de l'endroit où les données sont collectées plutôt que dans les centres de Cloud Computing, qui peuvent être situés n'importe où dans le monde. L'exécution de l'IA sur les serveurs en bordure de l'Internet permet de renvoyer les résultats plus rapidement, améliorant ainsi la surveillance et la prise de décision en temps réel.
Pourquoi les clients choisissent-ils Akamai ?
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité.