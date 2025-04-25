エッジサーバーは、IoT ネットワークに最適です。IoT ネットワーク内の膨大な数のコネクテッドデバイスやアプリケーションにできるだけ近い場所で、コンピューティング能力を提供するからです。エッジサーバーは、レイテンシーを低減し、パフォーマンスを向上させることで、IoT ネットワークがリアルタイムのデータを配信できるようにします。これにより、IoT デバイスで収集されたデータに依存する企業の意思決定と意識を強化できます。

分散型エッジアーキテクチャは、データやアップデートを送信する数百万台ものデバイスにも対応できます。動画や Web サイトの配信で見られるように、トラフィックが開始されると、分散型アーキテクチャが必要になります。単一の集約型クラウドでは、この種のユースケースのコストとパフォーマンスの要件を満たすことができないためです。