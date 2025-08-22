O que é um servidor de edge?

Os servidores de edge são ideais para redes IoT porque trazem poder de computação o mais próximo possível do vasto número de dispositivos e aplicações conectados em uma rede IoT. Ao reduzir a latência e melhorar o desempenho, servidores de edge permitem que redes IoT forneçam dados em tempo real que podem aprimorar a tomada de decisão e a conscientização para organizações que dependem dos dados coletados por dispositivos IoT.

Uma arquitetura de edge distribuída também é muito mais capaz de lidar com a escala de milhões de dispositivos enviando dados e atualizações. Assim como vimos com distribuição de vídeo e sites, uma vez que o tráfego começa a fluir, vamos precisar de uma arquitetura distribuída, porque uma única nuvem centralizada não consegue atender aos requisitos de custo e desempenho para esse tipo de caso de uso.