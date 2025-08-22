O que é um servidor de edge?

Enquanto uma rede de edge é a soma dos locais onde dispositivos interagem com a Internet e produzem e consomem dados, a nuvem é composta de recursos de computação virtualizados que podem residir em servidores e data centers em qualquer parte do mundo.
Um servidor de edge é um servidor que opera na edge de uma rede para fornecer processamento, armazenamento, rede, segurança e outros recursos de computação. Diferente de servidores em nuvem, que operam em data centers em qualquer lugar do mundo, servidores de edge operam em muito mais locais ou “pontos de presença” (PoPs) onde dados são produzidos e consumidos por usuários e dispositivos. Esses podem incluir computadores locais, celulares, dispositivos de Internet das coisas (IoT), veículos autônomos, máquinas de ponto de venda no varejo e milhares de outros dispositivos em vários locais. Os servidores de edge movem processamento e armazenamento de computadores para mais perto desses locais para minimizar latência, reduzir gargalos, diminuir custos e melhorar experiências dos usuários.
Quais são os tipos de servidores de edge?
Há vários tipos de servidores de edge, cada um implantado para um caso de uso diferente.
- Os servidores de edge CDN estão localizados em um edge regional e dão suporte às necessidades de uma rede de entrega de conteúdo (CDN). Esses servidores de edge armazenam em cache versões de conteúdo estático que estão em um servidor de origem, permitindo que forneçam conteúdo de locais mais próximos aos usuários para melhorar tempos de resposta e aprimorar experiências de usuários.
- Roteadores de edge de rede são implantados em data centers menores em locais de edge, colocando recursos de computação mais próximos aos usuários para minimizar latência.
- Os roteadores de edge locais estão localizados em empresas individuais ou data centers corporativos.
Os nós ou servidores de edge de dispositivos existem em ou dentro de um ponto de extremidade, como uma máquina inteligente, e fornecem edge computing para tarefas como monitoramento e análises.
Quais são os benefícios de um servidor de edge?
Ao realizar funções de computação, armazenamento, rede e segurança próximos dos usuários e dispositivos que precisam delas, servidores de edge oferecem várias vantagens significativas.
- Latência reduzida. Os servidores de edge minimizam a distância que os dados precisam percorrer ao fornecer conteúdo ou processar dados mais próximos dos usuários e dispositivos. O resultado é menos latência, melhores experiências de usuário e capacidades mais rápidas de tomada de decisão.
- Segurança reforçada. Como os servidores de edge ficam mais próximos de usuários e dispositivos, os dados percorrem uma distância menor e são expostos a menos riscos potenciais de ciberataque. Em casos de uso específicos, como sistemas bancários centrais de back-end ou processamento para equipamentos industriais, servidores de edge oferecem segurança mais forte por não expor dados a redes externas.
- Workload reduzido para servidores de origem. Os servidores de edge CDN armazenam em cache cópias de conteúdo armazenado em servidores de origem em outras partes do mundo. Fornecer conteúdo a partir de servidores de edge CDN reduz a carga de trabalho nos servidores de origem e os torna menos suscetíveis a desempenho degradado durante picos de tráfego.
- Reduzir custos. Como servidores de edge minimizam a quantidade de dados que precisa ser trocada com redes externas, eles podem reduzir a largura de banda necessária e o custo associado.
- Maior disponibilidade. Os servidores de edge podem continuar funcionando e fornecendo conteúdo mesmo quando servidores em nuvem e data centers centrais estão fora do ar. E como existem milhares deles, é menos provável que você tenha uma interrupção em toda a rede de edge.
- Maior confiabilidade. Com vários servidores localizados na edge da rede, tráfego e solicitações de aplicações podem ser roteados para o próximo ponto de presença mais próximo quando um servidor de edge falha.
- Maior eficiência. Os servidores de edge tornam operações mais eficientes ao processar rapidamente grandes quantidades de dados próximos dos locais onde os dados são coletados.
- Simplificação da soberania de dados. Ao manter dados próximos de onde são produzidos e usados, em vez de transmiti-los para data centers em nuvem em outras partes do mundo, organizações podem cumprir mais facilmente regulamentos locais de soberania de dados como o GDPR.
Quais são exemplos de casos de uso de servidores de edge?
Os servidores de edge são tipicamente implantados em casos de uso que exigem processamento de dados ultrarrápido em tempo real. Isso pode incluir:
- Veículos autônomos que exigem grandes quantidades de dados processados para tomada de decisão em tempo real
- Dispositivos IoT que monitoram condições, equipamentos ou pacientes em ambientes críticos
- Aplicativos bancários que exigem alto desempenho e segurança robusta, onde dados confidenciais precisam ser isolados
- Serviços de streaming que entregam conteúdo em cache a usuários com baixa latência e alta largura de banda
- Sistemas de vigilância que exigem análise de dados em tempo real
- Sistemas de monitoramento remoto de operações e ativos de petróleo e gás
Como as organizações podem proteger servidores de edge?
Para proteger servidores de edge, equipes de TI devem incorporar uma abordagem de segurança em várias camadas. O gerenciamento robusto de identidade e acesso impede que usuários não autorizados acessem servidores de edge e minimiza permissões amplas para usuários autorizados que inadvertidamente levam a violações de segurança. A criptografia de dados pode proteger dados em trânsito entre servidores de edge e dispositivos. Os sistemas de detecção de intrusão monitoram atividade na edge da rede para identificar possíveis intrusões. A proteção de pontos de extremidade ajuda a monitorar riscos potenciais de segurança para dispositivos remotos que se conectam a servidores de edge. Os firewalls de aplicações web bloqueiam ameaças como ataques de DDoS na edge.
Perguntas frequentes (FAQ)
Os servidores de edge são ideais para redes IoT porque trazem poder de computação o mais próximo possível do vasto número de dispositivos e aplicações conectados em uma rede IoT. Ao reduzir a latência e melhorar o desempenho, servidores de edge permitem que redes IoT forneçam dados em tempo real que podem aprimorar a tomada de decisão e a conscientização para organizações que dependem dos dados coletados por dispositivos IoT.
Uma arquitetura de edge distribuída também é muito mais capaz de lidar com a escala de milhões de dispositivos enviando dados e atualizações. Assim como vimos com distribuição de vídeo e sites, uma vez que o tráfego começa a fluir, vamos precisar de uma arquitetura distribuída, porque uma única nuvem centralizada não consegue atender aos requisitos de custo e desempenho para esse tipo de caso de uso.
Em computação, a edge da rede é todo lugar onde dispositivos, servidores, máquinas, computadores locais e redes locais interagem com a internet enquanto produzem, processam e consomem dados.
A edge em nuvem ocorre quando recursos de nuvem são movidos para mais perto da edge de uma rede onde dados são gerados, processados e consumidos por usuários finais e dispositivos. Os cenários de edge em nuvem permitem que processos de computação ocorram com menor latência, maior disponibilidade e segurança mais forte.
A IA na edge refere-se a aplicações de inteligência artificial (IA) que residem em servidores de edge. Isso permite que cálculos sejam realizados mais próximos de onde os dados são coletados, em vez de em centros de computação em nuvem, que podem estar em qualquer lugar do mundo. Executar IA em servidores de edge permite que os resultados sejam retornados mais rapidamente, aprimorando o monitoramento em tempo real e a tomada de decisões.
