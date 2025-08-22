O que é um ataque de DDoS de inundação de HTTP?

A Akamai protege e entrega experiências digitais para as maiores empresas do mundo. Mantemos decisões, apps e experiências mais acessíveis aos usuários, assim como evitamos ataques e ameaças, para que nossos clientes e suas redes sejam rápidos, inteligentes e seguros.

Nossas soluções completas de proteção contra DDoS e DoS servem como a primeira linha de defesa. Com edge dedicada, DNS (Sistema de Nomes de Domínio) distribuído e estratégias de mitigação de nuvem de rede, nossas tecnologias anti-DDoS evitam danos colaterais e pontos únicos de falha para fornecer aos nossos clientes maior resiliência, capacidade de depuração dedicada e maior qualidade de mitigação.

O App & API Protector fornece um conjunto abrangente de proteções avançadas com automação focada no cliente. Embora essa solução ofereça a mais avançada automação de segurança de aplicações disponível atualmente, ela permanece simples de usar. Um novo mecanismo de segurança adaptável e as principais tecnologias líderes do setor permitem a proteção contra DDoS, segurança de APIs, mitigação de bots e um WAF em uma solução fácil de usar.

O Prolexic interrompe ataques de DDoS com a defesa mais rápida e eficaz em escala. Ao oferecer um SLA de zero segundo para defesa contra DDoS, o Prolexic reduz proativamente os serviços de ataque e personaliza os controles de atenuação para o tráfego de rede para bloquear ataques instantaneamente. Ter um SOCC totalmente gerenciado complementa seus programas de cibersegurança existentes e ajudará a aumentar seu tempo de resolução com experiências comprovadas pelo setor.

O Edge DNS impede interrupções de DNS com a maior plataforma de edge, permitindo que as organizações contem com disponibilidade de DNS garantida e ininterrupta. Uma solução baseada em nuvem, o Edge DNS garante disponibilidade de DNS 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao mesmo tempo em que melhora a capacidade de resposta e a defesa contra os maiores ataques DDoS.