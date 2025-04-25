Qu'est-ce qu'une attaque DDoS HTTP Flood ?

Akamai sécurise et fournit des expériences digitales pour les plus grandes entreprises du monde. En maintenant les décisions, les applications et les expériences au plus près des utilisateurs tout en éloignant les attaques et les menaces, nous permettons à nos clients et à leurs réseaux d'être rapides, intelligents et sécurisés.

Nos solutions de protection de bout en bout contre les attaques DoS et DDoS constituent la première ligne de défense. Grâce à des stratégies dédiées d'atténuation pour le réseau cloud, de DNS distribué et en bordure de l'Internet, nos technologies de protection contre les attaques DDoS empêchent les dommages collatéraux et les points de défaillance uniques afin de fournir à nos clients une résilience accrue, une capacité de nettoyage dédiée et une atténuation de meilleure qualité.

App & API Protector offre un ensemble complet de protections performantes et automatisées en fonction du client. Bien que cette solution propose certaines des fonctions d'automatisation de la sécurité des applications les plus avancées sur le marché, elle reste simple à utiliser. Son nouveau moteur de sécurité adaptatif et ses technologies fondamentales de pointe garantissent une protection contre les attaques DDoS, la sécurité des API, une atténuation des attaques de bots et un WAF (Web Application Firewall) efficace, sans complexité excessive.

Prolexic bloque les attaques DDoS avec la défense la plus rapide et efficace à grande échelle. Offrant un accord de niveau de service (SLA) de protection immédiate contre les attaques DDoS, Prolexic réduit de manière proactive les services d'attaque et adapte les contrôles d'atténuation au trafic réseau pour bloquer les attaques instantanément. Un SOCC entièrement géré complète vos programmes de cybersécurité existants et vous aidera à réduire le délai de résolution grâce à des expériences éprouvées.

Edge DNS empêche les pannes DNS grâce à la plus grande plateforme en bordure de l'Internet, offrant aux entreprises l'assurance d'une disponibilité DNS garantie et permanente. Solution basée dans le cloud, Edge DNS garantit une disponibilité DNS 24 h/24, 7 j/7 tout en améliorant la réactivité et en protégeant contre les attaques DDoS les plus importantes.