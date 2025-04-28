Che cos'è un attacco HTTP flood di tipo DDoS?

Un attacco DDoS è un tipo di attacco informatico che prende di mira un server, un sito web o una rete inondandoli di enormi quantità di traffico, sovraccaricando le loro risorse e rendendoli non disponibili al traffico e agli utenti legittimi. A differenza di un tradizionale attacco DoS (Denial-of-Service), che utilizza una sola origine per "inondare" il sistema preso di mira, gli attacchi DDoS si basano su una botnet. Le botnet sono costituite da migliaia o milioni di computer o dispositivi IoT che sono stati infettati da malware come un Trojan horse e sono sotto il controllo di un criminale. Per sferrare un attacco DDoS, il criminale forza i dispositivi infettati ad inviare grandi quantità di richieste al server o al sito web preso di mira. Poiché le richieste provengono da molti indirizzi IP diversi, gli attacchi DDoS risultano difficili da rilevare e mitigare.