앱 보안이란 무엇일까요?

앱 보안 또는 AppSec이라고도 불리는 애플리케이션 보안은 기업 IT 생태계에 비인가 접속을 시도하는 사이버 범죄자의 공격으로부터 애플리케이션을 보호하도록 설계된 보안 조치, 보안 프로그램, 보안 컨트롤입니다.
앱 보안이 최우선 과제가 되어야 하는 이유
최신 웹 애플리케이션과 API는 비즈니스에 중요한 기술로서 거의 모든 온라인 상호 작용을 가능하게 합니다. 이러한 IT 자산을 많이 사용하는 기업일수록 다양한 위협을 차단하는 것은 더욱 중요합니다. 하지만 이러한 디지털 자산을 보호하는 것은 그 어느 때보다 어렵습니다.
알려진 웹 취약점은 계속 리스크를 야기하며 새로운 세대별 코더에 의한 소프트웨어 개발 프로세스 중 애플리케이션에 재도입되는 경우가 많습니다. 앱과 API가 점점 복잡해짐에 따라 해커가 활용할 수 있는 새로운 취약점과 잠재적 엔드포인트가 생겨납니다. 사이버 범죄자들은 봇과 다중 기법 공격을 사용해 웹 애플리케이션과 API를 공격하는 데 매우 익숙해져, 데이터베이스에 접속하거나 악성 파일을 로딩하거나, 엄청난 양의 트래픽으로 사이트에 플러드를 야기할 수 있는 취약점을 찾아내려 합니다.
Akamai App & API Protector는 WAAP(Web Application and API Protection) 솔루션으로 웹사이트, API, 애플리케이션 보안을 위한 포괄적인 툴을 제공합니다. 적응형 보안 엔진을 기반으로 하는 이 Akamai 기술은 적은 노력과 오버헤드로 다양한 네트워크 및 애플리케이션 레이어 위협으로부터 애플리케이션과 API를 보호하는 원스톱 보안 기능을 제공합니다.
앱 보안 도전 과제
기존 앱 보안 솔루션은 웹 애플리케이션 공격, DDoS 공격, API 공격 등 다양한 종류의 위협을 방어하기 위해 웹 애플리케이션 방화벽을 구축합니다. 하지만 이러한 솔루션에서 사이버 보안팀은 위협이 진화하고 앱과 API가 업데이트됨에 따라 룰을 지속적으로 분석하고 조정해야 합니다. 이 프로세스는 숙련된 작업자가 필요하기 때문에 일반적으로 확장하기 어렵고, 시간이 많이 소요되는 수동 프로세스입니다. 그 결과 보안 권한이 빠르게 구식이 되고, 실제 공격과 오탐을 정확하게 구분하지 못하기 때문에 알림으로 인한 피로가 발생합니다. 보안팀은 인증 및 유효성 검사 룰을 효과적으로 조정할 수 없기 때문에, 알림이 정상 사용자에게 영향을 미치고 비즈니스에 지장을 줄 수 있다고 우려해 룰을 제거할 수도 있습니다. 결과적으로 리스크 포스처가 약해지고 사이버 범죄자들이 악용할 수 있게 됩니다.
오늘날 공격자들은 거의 무제한의 기술을 보유하고 있으며, 이를 통해 막대한 피해를 입힐 수 있고 애플리케이션 방어막을 뚫을 수 있습니다. 해커가 민감한 정보를 빼내거나 DDoS 공격으로 사이트를 사용할 수 없게 되면 기업은 심각한 피해를 입고, 고객 충성도를 잃고, 비즈니스 기회를 놓치고, 규제 관련 벌금, 소송, 브랜드 평판 훼손을 겪을 수 있습니다.
Akamai와 협력을 통한 보안 강화
Akamai App & API Protector는 끊임없이 진화하는 위협 환경에서 보호를 강화하는 동시에 앱 보안을 단순화하도록 설계된 클라우드 기반 솔루션입니다. 이 기술은 기존 방화벽 솔루션과 관련된 보안팀의 많은 문제를 해결합니다. App & API Protector는 셀프 서비스 온보딩 마법사, 셀프 튜닝 권장 사항 등의 기능으로 Akamai에서 완벽하게 관리하는 자동 보호를 제공하므로 보안 리스크와 앱 보안을 자동으로 관리할 수 있습니다.
App & API Protector는 사용하기 쉬운 하나의 솔루션으로서 웹 애플리케이션 방화벽, 봇 차단, API 보안, DDoS 방어 등의 포괄적인 핵심 기술을 사용해 전체 웹 및 API 자산을 보호하도록 설계되었습니다.
예를 들어, Akamai의 자동 보호 기능은 SQL 인젝션, 크로스 사이트 스크립팅, 로컬 파일 인클루전 등의 웹 공격을 강력하게 막아내면서도 지속적인 유지 관리는 필요하지 않습니다. 이 솔루션은 휴리스틱 또는 프레임워크 및 머신 러닝을 통해 일반적인 네트워크 전체 검사를 실시하는 대신 정책별로 트래픽 전반의 오탐 패턴을 정확하게 식별해 보다 실행 가능하고 관련성 있는 결과를 제공합니다. 이러한 셀프 튜닝 기능은 웹 서비스의 운영 마찰과 관리 오버헤드를 줄이는 동시에 일반적인 공격과 고도로 표적화된 공격을 실시간으로 정확하게 차단하도록 설계되었습니다.
앱 보안 강화의 장점
보안팀은 Akamai App & API Protector를 사용해 다음의 장점을 누릴 수 있습니다.
적은 노력으로 더 많은 일을 처리. 간소함과 고객 중심의 자동화를 위해 제작된 App & API Protector를 사용하면 웹 애플리케이션 및 API 보안, 봇 가시성 및 방어, DDoS 방어, 웹 최적화, 엣지 컴퓨팅, SIEM 커넥터, API 가속화 등의 기술로 보안 투자 효과를 극대화할 수 있습니다.
유지 관리 간소화. 자동 업데이트를 통해 원활한 유지 관리가 보장되며, 셀프 튜닝 기능을 사용해 보안 및 DevOps 팀은 잘못된 알림을 추적하는 대신 실제 보안 문제를 조사하는 데 집중할 수 있습니다.
API 공격 표면 감소. Akamai와 협업하면 OWASP API 10대 보안 취약점 같은 보안 취약점으로부터 API를 자동으로 검색하고 보호할 수 있습니다.
하나의 제품으로 광범위한 보호 기능을 사용할 수 있습니다. App & API Protector는 우수한 앱 보안 및 모바일 애플리케이션 보안 기능을 제공해 자동화된 봇넷, 인젝션, 증폭 DDoS, API 기반 공격 등 다양한 위협을 방어합니다.
App & API Protector는 앱 및 API 보안을 위한 통합 기술 제품의 일부입니다. 추가 솔루션 및 보안 툴은 다음과 같습니다.
- Prolexic. 이 Akamai 솔루션은 데이터 센터, 애플리케이션, 운영 체제, 인터넷 연결 인프라에 영향을 미치기 전에 클라우드에서 DDoS 공격을 차단 하도록 특별히 설계되었습니다.
- Edge DNS. Akamai Edge DNS는 Akamai Cloud에 분산된 수천 개의 DNS 서버를 활용해 빠른 DNS 서비스와 연중무휴 24시간 가용성을 보장하는 글로벌 확장형 솔루션입니다.
- Client-Side Protection & Compliance. 이 기술은 의심스러운 스크립트 행동을 탐지하고 방어해 웹 페이지의 무결성을 강화합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
애플리케이션에 대한 대부분의 위협은 소프트웨어의 약점과 취약점을 악용하도록 설계되었습니다. 애플리케이션 취약점을 통해 공격자는 데이터베이스에 접속하거나, 정보를 손상하거나, 중요한 데이터를 유출하거나, 멀웨어를 다운로드하거나, DDoS(Distributed Denial-of-Service) 공격으로 애플리케이션을 사용할 수 없게 만들 수 있습니다.
애플리케이션 보안 모범 사례는 보안에 대한 멀티레이어 접근 방식이 웹 및 기업 애플리케이션 소프트웨어를 방어하는 최선의 방법임을 시사합니다. 웹 애플리케이션 방화벽은 악성 트래픽을 검사하고 필터링하는 데 사용될 수 있습니다. 기업이 봇 관리 솔루션을 사용하면 악성 봇을 차단하면서 정상 봇에 대한 접속을 허용할 수 있습니다. DDoS 방어 기술은 성능을 저하하거나 머신 및 애플리케이션을 오프라인 상태로 만들 수 있는 공격을 방지합니다. API 보안 솔루션은 API의 약점을 악용하도록 특별히 설계된 공격을 차단합니다.
고객이 Akamai를 선택하는 이유
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업입니다. 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼에서 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다.