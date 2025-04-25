앱 보안이란 무엇일까요?

기존 앱 보안 솔루션은 웹 애플리케이션 공격, DDoS 공격, API 공격 등 다양한 종류의 위협을 방어하기 위해 웹 애플리케이션 방화벽을 구축합니다. 하지만 이러한 솔루션에서 사이버 보안팀은 위협이 진화하고 앱과 API가 업데이트됨에 따라 룰을 지속적으로 분석하고 조정해야 합니다. 이 프로세스는 숙련된 작업자가 필요하기 때문에 일반적으로 확장하기 어렵고, 시간이 많이 소요되는 수동 프로세스입니다. 그 결과 보안 권한이 빠르게 구식이 되고, 실제 공격과 오탐을 정확하게 구분하지 못하기 때문에 알림으로 인한 피로가 발생합니다. 보안팀은 인증 및 유효성 검사 룰을 효과적으로 조정할 수 없기 때문에, 알림이 정상 사용자에게 영향을 미치고 비즈니스에 지장을 줄 수 있다고 우려해 룰을 제거할 수도 있습니다. 결과적으로 리스크 포스처가 약해지고 사이버 범죄자들이 악용할 수 있게 됩니다.

오늘날 공격자들은 거의 무제한의 기술을 보유하고 있으며, 이를 통해 막대한 피해를 입힐 수 있고 애플리케이션 방어막을 뚫을 수 있습니다. 해커가 민감한 정보를 빼내거나 DDoS 공격으로 사이트를 사용할 수 없게 되면 기업은 심각한 피해를 입고, 고객 충성도를 잃고, 비즈니스 기회를 놓치고, 규제 관련 벌금, 소송, 브랜드 평판 훼손을 겪을 수 있습니다.