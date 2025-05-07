¿Qué es un ataque DDoS por inundación HTTP?

Akamai garantiza experiencias digitales seguras a las empresas más importantes del mundo. Al acercar las decisiones, aplicaciones y experiencias a los usuarios, así como al alejar los ataques y las amenazas, permitimos que nuestros clientes y sus redes sean rápidas, inteligentes y seguras.

Nuestras soluciones integrales de protección contra DDoS y DoS sirven como primera línea de defensa. Gracias a las estrategias de mitigación específicas en la nube, de DNS distribuido y en el Edge, nuestras tecnologías antiDDoS evitan daños colaterales y puntos únicos de fallo para proporcionar a nuestros clientes una mayor resistencia, capacidad de barrido específica y mayor calidad de mitigación.

App & API Protector proporciona un completo conjunto de potentes protecciones con automatización centrada en el cliente. Si bien esta solución ofrece algunas de las aplicaciones de automatización de seguridad más avanzadas disponibles en la actualidad, sigue siendo fácil de usar. Un nuevo motor de seguridad adaptable y las tecnologías fundamentales líderes del sector facilitan protección contra DDoS, seguridad de API, mitigación de bots y un WAF en una solución fácil de usar.

Prolexic detiene los ataques DDoS con la protección más rápida y eficaz a escala. Con un SLA de cero segundos para la defensa contra DDoS, Prolexic reduce proactivamente los ataques a los servicios y personaliza los controles de mitigación relativos al tráfico de red para bloquear las amenazas al instante. Disponer de un SOCC totalmente gestionado complementa sus programas de ciberseguridad existentes y le ayudará a aumentar el tiempo de resolución con experiencias probadas en el sector.

Edge DNS evita las interrupciones del DNS con la mayor plataforma de Edge, lo que permite a las organizaciones contar con una disponibilidad del DNS continua y garantizada. Edge DNS, una solución basada en la nube, garantiza la disponibilidad del DNS ininterrumpida al tiempo que mejora la capacidad de respuesta y la defensa contra los ataques DDoS de mayor tamaño.