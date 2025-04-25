HTTP フラッド DDoS 攻撃には主に次の 2 つのタイプがあります。

HTTP GET 攻撃。HTTP フラッド GET 攻撃では、攻撃者は大量の GET リクエストを Web サーバーに送信します。通常、このリクエストは標的サーバーから画像、ファイル、またはその他の形式の大規模な静的コンテンツを取得するために行われます。サーバーがリクエストに対応しようとすると、最終的に過負荷状態になり、正当なリクエストや有効なトラフィックに応答できなくなります。

HTTP POST 攻撃。POST リクエストには通常、処理のためにサーバーに送信されるリクエスト内のデータが含まれます。POST リクエストには、サーバー側で集中的に処理する必要があるパラメーターが含まれている場合があるため、サーバーのリソース消費はより速くなります。

HTTP GET 攻撃の方が簡単に作成できますが、HTTP POST 攻撃の方が大きな損害を生み出します。