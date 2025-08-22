O que é segurança na nuvem corporativa?

Serviços de nuvem pública são prestados por um provedor terceirizado a partir de um conjunto virtualizado de recursos em que vários clientes ou locatários podem alugar recursos de computação no mesmo servidor físico. Isso pode trazer um pequeno risco de segurança para os ativos de um cliente em execução na nuvem. Além disso, as equipes de segurança têm visibilidade limitada das cargas de trabalho executadas em ofertas de nuvens públicas, o que dificulta garantir a proteção. Por outro lado, uma nuvem privada pode oferecer maior controle e segurança, já que todos os recursos dentro da nuvem são dedicados a apenas um cliente. Clientes de nuvem privada têm acesso a servidores "bare-metal" dentro da nuvem que ajudam a garantir que não competirão por largura de banda com outros clientes, evitando riscos de segurança que outros clientes podem representar. Além disso, as equipes de segurança têm maior visibilidade da infraestrutura subjacente de uma nuvem privada.